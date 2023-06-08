Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото)

Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото) Не ложитесь на краю: как «Странствующие куклы господина Пэжо» убаюкали «Балтику» (фото)

В Калининграде завершился театральный фестиваль «Башня» (0+). Последним спектаклем стала постановка Moonsters в исполнении уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга. На стадионе «Балтика» сказочные существа с головами-месяцами шептались на неизвестном языке, танцевали и пытались убаюкать зрителей. Авторы Moonsters уверяют, что спектакль наполнен «нежными парадоксами той поры детства, когда под одеялом умещался волшебный мир с тайнами и снежными пещерами, а пространство сна было зоной для игр, прогулок и откровений». Убедилась в этом и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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