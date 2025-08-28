«Вневременное пространство»: «Балтийские сезоны» открылись спектаклем «Ромео и Джульетта»





Накануне из Санкт-Петербурга в Калининград был доставлен необычный груз — стена дома в итальянской Вероне, в котором жила знаменитая Джульетта. Сейчас эту оригинальную инсталляцию можно увидеть в фойе Калининградского областного драматического театра, где в среду, 27 августа, начался 22-й фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Разумеется, стена бутафорская — её придумали в театре имени Ленсовета, спектаклем которого (16+) и стартовал фестиваль. «Новый Калининград» выяснил, что нового из очередного прочтения шекспировской трагедии (уж какой по счету!) узнает зритель.



По словам режиссера спектакля Марии Романовой, в стене Джульетты можно оставлять записочки для главной героини. Она уже не пустая. Достаточно много посланий оставлено зрителями, посмотревшими спектакль в Санкт-Петербурге.

О чем они? Никто не читал. Это всё же личное. Но, в принципе, догадаться несложно. Конечно, о любви, о том, что она сильнее социальных предрассудков и даже самой смерти. Словом, о том, что хотел нам сказать великий драматург.

«Мы не искали каких-то слишком современных прочтений, — рассказала Мария Романова. — Мы просто шли за Шекспиром, пытались до него дорасти, что-то осознать из того, что он заложил в свои прекрасные тексты о природе чувств и вообще — о природе человека».

Режиссёр подчеркнула, что «в спектакле создано вневременное пространство», не привязанное к конкретной эпохе. И это, по её мнению, сделало пьесу ближе современному зрителю, особенно юному.

«Подростки, как мне рассказали, очень увлеченно слушают текст, и он им понятен», — добавила она.

При этом молодой исполнитель роли Ромео — Сергей Филипович — признался, что после спектаклей ему тяжело возвращаться к «обычной жизни», потому что она «немножко скупее».

«Я люблю включать музыку, когда готовлюсь к роли, чтобы не слушать обычные бытовые разговоры, — поделился он. — Наша современная речь не очень соответствует Шекспиру, его атмосфере и тому, что хочется донести».

Забавно, что на встречу с журналистами Сергей вышел в майке с надписью: «Нынче умные люди молчат, а не разговаривают».

На вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о том, случайно ли это, Сергей ответил: «Нет». И в шутку добавил, что если бы его герой — Ромео — меньше разговаривал, его судьба, возможно, сложилась бы иначе.

А вот Алиса Рейфер, исполнительница роли Джульетты, завидует своей героине.

«Это человек очень сильный, очень бурный, очень открытый, можно сказать, что это героиня-воин, которая бросает вызов миру, отрекаясь от всего, что было в её жизни до Ромео», — считает она.

Алиса подчеркнула, что в её задачу не входило сыграть девушку из Вероны XIV века. Цель состояла в том, чтобы обратить внимание на вечные темы, вечные проблемы, которые стояли и будут стоять перед людьми во все времена.

Актер Иван Шевченко, который исполняет роль Меркуцио, уверен, что «Шекспир — это всегда вдохновение, это всегда полет». По его признанию, всё самое значительное в его жизни — влюбленности, расставания — происходило в период работы над образами из пьес Шекспира.

Премьера спектакля «Ромео и Джульетта» состоялась в декабре 2024 года и сразу же получила признание как у зрителей (о чем свидетельствует, в частности, масса записочек Джульетте в стене), так и критиков. Коллектив создателей спектакля был удостоен премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2024 год в номинации «Театральное искусство».

Местному зрителю спектакль (он впервые демонстрируется за пределами Северной столицы) наверняка тоже придется по душе, и посланий Джульетте на «стены из Вероны» станет ещё больше. Во всяком случае, директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский на это очень рассчитывает.

«Мы очень любим бывать на гастролях в Калининграде, — сказал он. — Первый раз мы приехали сюда в 1992 году, я тогда работал администратором и очень хорошо помню ту поездку. После долгого перерыва мы два года назад снова приехали в Калининград, где закрывали фестиваль „Балтийские сезоны“. Это были „Бесы“ по Достоевскому и „Мертвые души“ Гоголя. Зрители их очень хорошо приняли, поэтому, я так полагаю, нас решили пригласить опять».

По словам Валерия Градковского, в Калининград привезены лучшие спектакли из репертуара театра. Кроме «Ромео и Джульетты», калининградский зритель увидит еще работу режиссера Анджея Бубеня «Чехов. Хочется жить» (16+).

Ежегодный фестиваль искусств «Балтийские сезоны» пройдет с 27 августа по 6 сентября. На сцене Калининградского драматического театра, помимо артистов Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, сыграет труппа Московского театра имени А.С. Пушкина. 3 сентября они представят на суд зрителей «Слугу двух господ» (16+), а 5 и 6 сентября — «Зойкину квартиру» (18+).

Текст, фото: Кирилл Синьковский / «Новый Калининград»