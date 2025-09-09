Свёрток вместо младенца, подросток-дикобраз и матрица: кому помогает форум-театр

В Калининградской области общественные организации ЮЛА и «Становление» несколько лет реализуют проект социального театра, используя театральные технологии для социальной работы с зависимыми, сложными подростками и их семьями. В творческом портфолио организаций уже около десятка «психотерапевтических» спектаклей, поставленных в различных жанрах социального театра на самые разные темы (16+). Что это за технология, разбирался Александр Адерихин.

От редакции: мы не пропагандируем употребление наркотиков. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность. Алкоголь опасен для вашего здоровья.

То, что четыре года назад начиналось как забавный эксперимент, сегодня стало эффективной технологией социальной работы. Чего только в этих представлениях нет: зависимости, путь к которым начался с «несерьёзной» детской обиды, напуганные собственным взрослением подростки, душащие родительской любовью папы и мамы, титаническое ломание самих себя ради самого себя и так далее, и тому подобное... Стержень, соединяющий все эти реальные, в буквальном смысле душераздирающие истории, — театральный психотерапевтический эффект, возможность посмотреть на себя со стороны, удивиться, ужаснуться и начать меняться.

Сегодня активисты ЮЛА и «Становления» стали экспертами по применению социального театра как инструмента работы со «сложными» группами населения. Они проводят семинары, на которых обучают социальных работников обращению с таким тонким инструментом, как «форум-театр», помогают им ставить свои маленькие театрально-психологические шедевры. А ещё ЮЛА и «Становление» привлекают к своей работе именитых режиссёров и готовят новый спектакль. Разумеется, психотерапевтический.

Труппа в полном составе. Фото: АНО «Становление»

У спектаклей в жанре «форум-театр» несколько авторов. Они (за редким исключением) также и актёры, рассказывают со сцены реальные истории из жизни. Иногда — из своей, иногда — из жизни человека, стоящего рядом на сцене или сидящего в зрительном зале (поэтому авторы — актёры не хотят, чтобы их имена звучали в публичном пространстве). Реальность драматургического материала перечёркивает «косяки» непрофессионального театра: «неправильные» дикцию, «зажатое» сценическое движение, громкость, отсутствие декораций, статичный, не меняющийся на протяжении всего представления, свет...

Ведущий спектаклей, как правило, это психолог Евгений Ипатов, в любой момент может остановить действие и предложить зрителям высказать своё отношение к разыгрываемой на сцене ситуации. Если зритель соглашается, то ему настойчиво предлагают не просто рассказать, как, по его мнению, надо было (или не надо было) поступить героям, но и «переиграть» эпизод вместе с актёрами. В результате форум-спектакли от «Становления» и ЮЛА становятся психотерапевтическим инструментом для своих создателей. И, разумеется, зрителей.

На сцене — девять мужчин и женщин, одетых в чёрное. Каждый из них представляется и в двух словах рассказывает зрителям, что такое для него семья. Для кого-то это «...уютное, безопасное место, где тебя любят таким, какой ты есть, смысл жизни и весь мир». Для кого-то — «...несбывшиеся надежды, клятвы и обещания...»

Далее — действие. Обыденность, вынесенная на сцену, вдруг становится чуть ли не библейским сюжетом по своей значимости. К папе и маме пришёл участковый: «Здравствуйте. Ваша дочь задержана вместе с группой молодых людей, у них изъяты запрещённые вещества. Дочь отказывается предоставлять сотрудникам правоохранительных органов пароль от своего телефона. Пройдёмте!»

Дезориентированные и напуганные папа и мама «проходят», на сцене появляется дочь. По её словам, на улице он встретила одноклассников, подошла к ним. Просто стояли и разговаривали. Мимо проходил наряд полиции. Им что-то не понравилось, ну и... Маме и папе страшно, искорёженная страхом родительская любовь заставляет их орать на дочь. Дочь, милый дикобраз-подросток, в ответ распускает колючки, отвечает на повышенных тонах и категорически не хочет показывать свой телефон сотрудникам полиции. Через три минуты на сцене все орут на всех.

«Стоп-стоп-стоп, — на сцене появляется модератор, психолог Евгений Ипатов, — а как кому надо поступить в этой ситуации?» В зрительном зале разгорается эмоциональное обсуждение, в конце концов Ипатов предлагает одному из наиболее активных зрителей выйти на сцену и «показать как надо». Зритель, социальный работник, работающий с подростками, идёт. Кто-то из зала говорит ему вслед: «Паша, помни, что ты работаешь в государственном учреждении...» Соцработник Паша категорически против передачи пароля от телефона без присутствия адвоката девушки. Эта позиция подливает масла в огонь и на сцене, и в зрительном зале.

Высший пилотаж на тему «как разговаривать с подростком» показывает одна из зрительниц, Маргарита Гагина, начальник Департамента семейной политики министерства социальной политики Калининградской области. Она подходит к девушке, обнимает её, спрашивает, всё-ли в порядке. Приняв поддержку, не полученную от родителей, милый дикобраз-подросток убирает иголки. Девушка уверена, что в её телефоне нет ничего противозаконного. Тогда Маргарита Гагина предлагает ей в присутствии мамы, папы, обязательных в таких случаях адвоката и психолога показать оперативникам свой телефон. Девушка легко соглашается. Счастливый конец?

Следующий эпизод приглашает зрителей на самое дно: молодая семья зависимых, как сказал представивший ситуацию актёр: «...Живут, чтобы употреблять, употребляют, чтобы жить...» У них есть ребёнок, совсем младенец, его роль на сцене «исполняет» свёрток из пелёнок. А ещё есть их дедушка, заслуженный человек, награждённый орденами и медалями. Вот эти ордена и медали молодая мама украла и продала. Дедушке стало плохо, он хочет вернуть свои награды. Вместе с мужем молодой мамы он отправляется к ней. Мама, тряся «младенцем», занимает истеричную позицию: ничего не знаю, ничего не брала... И что прикажете с ней делать? И снова на сцене крики, страсти, угрозы. И снова психолог Ипатов, говорит своё «Стоп-стоп», и снова зрители выходят на сцену и играют, «как, на их взгляд, правильно».

Семейная история с кражей наград тоже реальна. Как и другие драматические эпизоды, вынесенные в этом спектакле от «Становления» на сцену, где зрители становились актёрами...

Спектакль заканчивается воспоминаниями героев об их самых счастливых днях в семье. Эти дни есть у всех: у «участкового», дезориентированных родителей, подростка-дикобраза, зависимой мамы... Будут ли такие же счастливые дни у маленького ребёнка, которого «сыграл» свёрток из пелёнок? Хотелось бы, чтобы да. Ведь где-то в этом городе растёт реальный прототип этого маленького героя...





Спектакль «Ошибки выжившего в общежитии» (октябрь 2014 года), фото Александра Степаненко из архива «Нового Калининграда»

У этого спектакля нет названия, его просто не успели придумать. В отличие от многочисленных других спектаклей в жанре «форум — театр», поставленных в городах Калининградской области при помощи НКО ЮЛА и «Становление». Калининградские психологи, социальные работники и иже с ними увидели в форум-театре новый инструмент для работы с отбывшими наказание, зависимыми, членами их семей, подростками из групп риска и вне таковых, и так далее, и тому подобное. И этот форум-театр — уже не совсем самодеятельность. Например, автором и режиссёром-постановщиком нескольких таких спектаклей с непрофессиональными, но сильно замотивированными своей жизнью «актёрами» стал Сергей Корнющенко, выпускник Российской Академии театрального искусства, режиссёр-постановщик спектаклей в России и за рубежом.

Один из его последних проектов — спектакль по малоизвестному рассказу Довлатова «Когда-то мы жили в горах», поставленный силами пациентов психиатрической больницы Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, она же — легендарная «Пряжка». Сергей год работал с людьми, помещёнными в психиатрическую больницу за различные тяжкие, вплоть до убийств, преступления. Они стали его актёрами. И весьма специфичными.

«Был очень яркий человек, — рассказывает Сергей, — В криминале — с 14 лет. Прекрасный актёр. Во время репетиций было заметно, что его что-то гнетёт. С ним пытались разговаривать, он отнекивался. Говорил только, что разочаровался в клинике и хочет обратно в тюрьму. Потом он не пришёл на репетицию. Врачи сказали, чтобы мы его не ждали. Он сбежал из хорошо охраняемой клиники в самом центре Санкт-Петербурга...»

Сегодня в Калининграде Сергей Корнющенко работает над новым спектаклем. «Рабочее название постановки — „Семья зависимого. Смена сценария“, — рассказывает „Новому Калининграду“ Сергей Корнющенко. — В нём нет ни одного придуманного слова, все монологи людей, пострадавших от зависимости, — реальны. К сожалению, недостатка в „донорах историй“ нет. И это потрясающие истории с точки зрения драматургии. Во время одного из семинаров, организованных АНО „Становление“ для социальных работников, применяющих социальный театр как инструмент в своей профессиональной деятельности, соцработники брали интервью у волонтёров „Становления“. И тут просто выплыл „брильянт“, потрясающая история, о которой мечтает каждый создатель социального театра. Яркая, драматическая, абсолютно реальная и, к сожалению, очень трагическая...»

Спектакль «Семья зависимого. Смена сценария» на реальном материале препарирует зависимость. Как болезнь, как модель социальных и семейных отношений. А ещё этот спектакль препарирует семью. Внешне благополучную и не очень. Семью, в которой сносящая всё и вся неистребимая родительская любовь корёжит судьбы детей, делая последних несчастными...

Насколько эффективен социальный театр как один из инструментов решения самых разных социальных проблем, во весь рост вставших перед жителями области? Например, перед вечно конфликтующими с окружающим миром, потерявшимися в своём периоде полового созревания подростками? «В скольких семьях после того, как они посетили наши спектакли, воцарились мир, спокойствие и понимание? Статистики нет, — говорит Виктория Осипенко, лидер НКО ЮЛА, — И быть не может. Вообще так ставить вопрос нельзя. То, что специалистам трудно найти подход к семье, — нет смысла доказывать. Социальный театр — только один из методов заставить семью задуматься: а что, собственно, с нами происходит, почему, делая всё правильно, искренне желая подростку — несмышлёнышу добра, у нас получается нечто совсем иное?»

Всё гораздо сложнееВиктория приводит пример. В одном из городов области подростки поставили спектакль, тему которого можно обозначить, как «Моя семья и как в ней выжить». Спектакль был готов к премьере. Но подростки, узнав, что на премьеру придут члены их семей, отказались выходить на сцену. Спектакля не было, вместо него актёры показали «резервную» «Красную шапочку». Но терапевтический эффект для подростков — «отказников» несомненно был. «Я часто вижу, как родители в зале, даже если речь на сцене не идёт конкретно об их семье, переживают шок, узнавая себя, — рассказывает Виктория. — Но, конечно, не они во всём виноваты. Есть ещё один, главный с психологической точки зрения, „обвиняемый“. Это сценарий, по которому живёт ваша семья».

По словам Виктории, можно сказать, что он формировался веками: в него вошли представления ваших прадедушек и прабабушек, как правильно воспитывать детей, переданные бабушкам и дедушкам, а ими — вашим родителям, от которых это в том или ином виде перешло к вам. Их представления, что хорошо, что плохо, — это личный опыт того, как воспитывали нас, на который наложились социальные общественные установки, технический прогресс, наука, вечно меняющиеся культура, политика, экономика, образование и ещё какой-нибудь миллион самых разных факторов.

В результате мы живём в этом «семейном» Сценарии, как в матрице. И в этом Сценарии хорошие люди поступают далеко не всегда хорошо и правильно. Выйти из такого Сценария — та ещё работа над собой. Для начала — надо посмотреть на себя со стороны, и услышать то, что пытаются нам сказать наши дети. Например, сходить на поставленный ими спектакль в жанре «форум — театр».

Отрывок из форум-спектакля «Баллада об общежитии»





Один из вариантов спектакля «И сердце стало чёрно-белым», ведущий — психолог Евгений Ипатов:

Текст: Александр Адерихин для «Нового Калининграда», фото предоставлены автором