Вся школа — театр: ученики поставили спектакль о первых переселенцах (фото)

Школа № 3 — бывшие народные школы имени Генриха Кляйсте и Иоганна Готлиба Фихте. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Школа № 3 — бывшие народные школы имени Генриха Кляйсте и Иоганна Готлиба Фихте. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Память

Ученики калининградской школы № 3 (что на Октябрьской площади в бывшем Балтрайоне) и театральный режиссёр Сергей Корнющенко подготовили спектакль «(Не)возможная встреча» (6+) о первых переселенцах, декорацией для которого стало всё школьное здание. Постановка создана по воспоминаниям первых советских переселенцев и архивным документам из фондов Государственного архива Калининградской области. О впечатлениях от премьеры спектакля рассказал журналист Сергей Александров.

Два чемодана

Электронной афишей спектакля «(Не)возможная встреча» стала фотография двух чемоданов на фоне старой кирпичной стены. Первый — послевоенный потёртый чемодан «саквояжной» формы. Второй — вполне себе современный, на колёсиках, с выдвижной ручкой. Образ — сверхудачный: с одним в советский Калининград приезжали первые советские переселенцы, а с другим в город на Балтике из Алма-Аты, Кемерово и других российских городов прибывали и прибывают новые жители.

2025-12-10 14.40.12-2.jpg

Сцена из спектакля. Фото: НКО «ЮЛА»

Другой театр

«Будет много сюрпризов», — предупредила публику Оксана Алексеевна, педагог третьей школы, встречавшая немногочисленных зрителей, приехавших на премьеру. Их, сюрпризов, действительно было много.

Для начала — это какой-то другой театр. В нём играло всё. Даже само здание довоенной постройки — бывшая немецкая школа, ставшая в 1947 году школой советской. Она на время превратилась в огромную сцену, гигантскую декорацию. Зрители передвигались по зданию, не сразу понимая, что перед ними: школьная повседневность или спектакль.

Например, зрители поднимаются по школьной лестнице, и актёры машут им фонариками в своих мобильниках: «Поднимайтесь, идём дальше!» Поднимаемся, идём. На лестничной площадке сидит школьница, погрузившись в свой телефон. Вот кто её знает, чего она там сидит? Имеет она отношение к спектаклю или сидит просто так? Зрители осторожно проходят мимо девушки. И когда уже почти прошли, школьница начинает читать свой монолог. Это — спектакль. И так — «всю дорогу».

Сцена из спектакля. Фото: НКО «ЮЛА»


Нечто большее

Изначально «(Не)возможная встреча» была заявлена своими создателями как спектакль о советских переселенцах, детях войны, которые в 1946 году пришли учиться в полуразрушенное здание старой немецкой школы. Фактурой для сценария стали воспоминания людей и архивные документы тех лет, специально подобранные журналистом и писателем Александром Адерихиным. Но в конечном результате получилось нечто большее. «(Не)возможная встреча» стала площадкой между временами, на которой встретились два поколения учеников школы.

Например, знаменитый момент из калининградской книги Юрия Иванова «Танцы в крематории» (12+), рассказывающий об открытии в 1945 году первой советской школы в Калининграде. Ученики приезжали со всех концов Кёнигсбергского особого военного округа. Кто-то — на обстрелянной бронемашине из леса, а кто-то, за неимением другого транспорта, — на шикарной, запряжённой парой лошадей карете с фамильным гербом какого-то прусского барона на дверцах... 

В спектакле за всем этим красочным приездом наблюдают из школьного окна вполне себе современные девушки. Далее появляется Сын полка, один из первых учеников первой советской школы. На нём — гимнастёрка, а на гимнастёрке — медаль «За взятие Кёнигсберга». Он знакомится с девушками, словно между ними нет и не было 80 прошедших лет, предлагая им прокатиться на той самой карете, как сейчас предлагают прокатиться на электросамокате. Несмотря на всю фантасмагоричность этой сцены, выглядело всё очень органично.

2025-12-10 14.40.06-2.jpg

Сын полка из книги Юрия Иванова «Танцы в крематории» предлагает современным девушкам прокатиться на карете. Сцена из спектакля. Фото: из архива НКО «ЮЛА».

Или актёры в образе первых переселенцев рассказывают зрителям, как они приезжали в послевоенный Калининград в 1946 году. Кто-то — под вагонами, кто-то — закопавшись в болты и гайки на железнодорожной платформе, которые везли для «перешивки» железнодорожной колеи с европейской на советскую. И тут же, продолжая тему, в этот хор вступают две девушки, вспоминания, как их семьи переезжали в Калининград из Алма-Аты и Кемерово.

Прямо в «теле» спектакля

Иногда зрители, к полной своей неожиданности, становились участниками спектакля. Анатолий Мамаев в 1946 году пошёл в первый класс в первую школу. На спектакль его пригласили общие друзья из НКО «ЮЛА». Узнав, о том, что среди зрителей есть участник тех далёких событий, Сергей Корнющенко прямо посреди спектакля начинает задавать ему вопросы, в том числе и про игры тех лет. 

Игры были ещё те. Например, найденный в развалках затвор от пулемёта. Патронов к такой «игрушке» в тех же развалках было «бери — не хочу». Вот и брали, вставляли в затвор и стреляли. Пуля некоторое время рикошетила от стен, а посреди развалки за этим рикошетом с восторгом следила группа чуть пригнувшейся малышни. Понятно, что такие игры часто заканчивались трагедией. Прямо в «теле» спектакля Евгения Черевкова, активист проекта «(Не)забытое кладбище», рассказала печальные истории нескольких детских могил на «Переселенческом кладбище» на улице Камской...

Время и место как главный герой

«Я почувствовал то время, ощутил его на себе», — скажет после спектакля один из актёров, исполнивший роль мальчишки-школьника из 1946 года. Примерно то же самое скажет один из взрослых зрителей на обсуждении спектакля, отметив монолог актёра, сыгравшего директора одной из первых школ. Зрители застали «директора» в момент, когда он решает сложную педагогическую задачу: как обучать, в том числе и письму, пришедших в школу пятьсот учеников, если на всех них есть восемь перьевых ручек, несколько блокнотов и одна школьная доска?


Действующая аудитория школы стала декорацией. Сцена из спектакля. Фото: НКО «ЮЛА»

Или молодая учительница из первых послевоенных лет, которую «распекают» на педсовете. Проводя занятия с учениками на тему «паук-крестовик», она «не удосужилась» показать это животное, «несмотря на то, что оно в изобилии есть в помещениях». Это практически цитата из реального документа. Но его мало просто красиво прочитать, его ещё надо было сыграть. И они, современные школьники, сыграли. Вплоть до самых настоящих слёз той, послевоенной учительницы, не показавшей своим ученикам паука-крестовика, потому что она их, пауков, боится...

Занавес

Они стояли, разделённые школьным коридором и 80 годами истории. С одной стороны — мальчики и девочки из 2025 года, а с другой — такие же мальчики и девочки из 1946 года. Стояли и смотрели друг на друга сквозь эти 80 лет. Из 2025-го навстречу своим сверстникам из 1946-го вышла девушка. Навстречу ей из 1946-го — юноша. А потом свет в этом театре погас, символический занавес опустился. Аплодисменты...

Текст: Сергей Александров, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»; в материале также использованы фото НКО «ЮЛА»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter