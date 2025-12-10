Вся школа — театр: ученики поставили спектакль о первых переселенцах (фото)

Ученики калининградской школы № 3 (что на Октябрьской площади в бывшем Балтрайоне) и театральный режиссёр Сергей Корнющенко подготовили спектакль «(Не)возможная встреча» (6+) о первых переселенцах, декорацией для которого стало всё школьное здание. Постановка создана по воспоминаниям первых советских переселенцев и архивным документам из фондов Государственного архива Калининградской области. О впечатлениях от премьеры спектакля рассказал журналист Сергей Александров.

Два чемодана

Электронной афишей спектакля «(Не)возможная встреча» стала фотография двух чемоданов на фоне старой кирпичной стены. Первый — послевоенный потёртый чемодан «саквояжной» формы. Второй — вполне себе современный, на колёсиках, с выдвижной ручкой. Образ — сверхудачный: с одним в советский Калининград приезжали первые советские переселенцы, а с другим в город на Балтике из Алма-Аты, Кемерово и других российских городов прибывали и прибывают новые жители.





Сцена из спектакля. Фото: НКО «ЮЛА»

Другой театр

«Будет много сюрпризов», — предупредила публику Оксана Алексеевна, педагог третьей школы, встречавшая немногочисленных зрителей, приехавших на премьеру. Их, сюрпризов, действительно было много.

Для начала — это какой-то другой театр. В нём играло всё. Даже само здание довоенной постройки — бывшая немецкая школа, ставшая в 1947 году школой советской. Она на время превратилась в огромную сцену, гигантскую декорацию. Зрители передвигались по зданию, не сразу понимая, что перед ними: школьная повседневность или спектакль.

Например, зрители поднимаются по школьной лестнице, и актёры машут им фонариками в своих мобильниках: «Поднимайтесь, идём дальше!» Поднимаемся, идём. На лестничной площадке сидит школьница, погрузившись в свой телефон. Вот кто её знает, чего она там сидит? Имеет она отношение к спектаклю или сидит просто так? Зрители осторожно проходят мимо девушки. И когда уже почти прошли, школьница начинает читать свой монолог. Это — спектакль. И так — «всю дорогу».





Нечто большее

Изначально «(Не)возможная встреча» была заявлена своими создателями как спектакль о советских переселенцах, детях войны, которые в 1946 году пришли учиться в полуразрушенное здание старой немецкой школы. Фактурой для сценария стали воспоминания людей и архивные документы тех лет, специально подобранные журналистом и писателем Александром Адерихиным. Но в конечном результате получилось нечто большее. «(Не)возможная встреча» стала площадкой между временами, на которой встретились два поколения учеников школы.

Например, знаменитый момент из калининградской книги Юрия Иванова «Танцы в крематории» (12+), рассказывающий об открытии в 1945 году первой советской школы в Калининграде. Ученики приезжали со всех концов Кёнигсбергского особого военного округа. Кто-то — на обстрелянной бронемашине из леса, а кто-то, за неимением другого транспорта, — на шикарной, запряжённой парой лошадей карете с фамильным гербом какого-то прусского барона на дверцах...

В спектакле за всем этим красочным приездом наблюдают из школьного окна вполне себе современные девушки. Далее появляется Сын полка, один из первых учеников первой советской школы. На нём — гимнастёрка, а на гимнастёрке — медаль «За взятие Кёнигсберга». Он знакомится с девушками, словно между ними нет и не было 80 прошедших лет, предлагая им прокатиться на той самой карете, как сейчас предлагают прокатиться на электросамокате. Несмотря на всю фантасмагоричность этой сцены, выглядело всё очень органично.





Сын полка из книги Юрия Иванова «Танцы в крематории» предлагает современным девушкам прокатиться на карете. Сцена из спектакля. Фото: из архива НКО «ЮЛА».

Или актёры в образе первых переселенцев рассказывают зрителям, как они приезжали в послевоенный Калининград в 1946 году. Кто-то — под вагонами, кто-то — закопавшись в болты и гайки на железнодорожной платформе, которые везли для «перешивки» железнодорожной колеи с европейской на советскую. И тут же, продолжая тему, в этот хор вступают две девушки, вспоминания, как их семьи переезжали в Калининград из Алма-Аты и Кемерово.

Прямо в «теле» спектакля

Иногда зрители, к полной своей неожиданности, становились участниками спектакля. Анатолий Мамаев в 1946 году пошёл в первый класс в первую школу. На спектакль его пригласили общие друзья из НКО «ЮЛА». Узнав, о том, что среди зрителей есть участник тех далёких событий, Сергей Корнющенко прямо посреди спектакля начинает задавать ему вопросы, в том числе и про игры тех лет.

Игры были ещё те. Например, найденный в развалках затвор от пулемёта. Патронов к такой «игрушке» в тех же развалках было «бери — не хочу». Вот и брали, вставляли в затвор и стреляли. Пуля некоторое время рикошетила от стен, а посреди развалки за этим рикошетом с восторгом следила группа чуть пригнувшейся малышни. Понятно, что такие игры часто заканчивались трагедией. Прямо в «теле» спектакля Евгения Черевкова, активист проекта «(Не)забытое кладбище», рассказала печальные истории нескольких детских могил на «Переселенческом кладбище» на улице Камской...

Время и место как главный герой

«Я почувствовал то время, ощутил его на себе», — скажет после спектакля один из актёров, исполнивший роль мальчишки-школьника из 1946 года. Примерно то же самое скажет один из взрослых зрителей на обсуждении спектакля, отметив монолог актёра, сыгравшего директора одной из первых школ. Зрители застали «директора» в момент, когда он решает сложную педагогическую задачу: как обучать, в том числе и письму, пришедших в школу пятьсот учеников, если на всех них есть восемь перьевых ручек, несколько блокнотов и одна школьная доска?

Или молодая учительница из первых послевоенных лет, которую «распекают» на педсовете. Проводя занятия с учениками на тему «паук-крестовик», она «не удосужилась» показать это животное, «несмотря на то, что оно в изобилии есть в помещениях». Это практически цитата из реального документа. Но его мало просто красиво прочитать, его ещё надо было сыграть. И они, современные школьники, сыграли. Вплоть до самых настоящих слёз той, послевоенной учительницы, не показавшей своим ученикам паука-крестовика, потому что она их, пауков, боится...

Занавес

Они стояли, разделённые школьным коридором и 80 годами истории. С одной стороны — мальчики и девочки из 2025 года, а с другой — такие же мальчики и девочки из 1946 года. Стояли и смотрели друг на друга сквозь эти 80 лет. Из 2025-го навстречу своим сверстникам из 1946-го вышла девушка. Навстречу ей из 1946-го — юноша. А потом свет в этом театре погас, символический занавес опустился. Аплодисменты...

Текст: Сергей Александров, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»; в материале также использованы фото НКО «ЮЛА»