«Битва экскурсоводов»: в замке Тапиау показали «Руслана и Людмилу. На стыке времён»

В минувшую субботу, 18 июля, в гвардейском замке Тапиау прошел спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён» (0+), созданный по мотивам сказки Пушкина. Побывавший на представлении корреспондент «Нового Калининграда» в очередной раз убедился в том, что Александр Сергеевич — автор на все времена.



Проект «Классика в древних стенах» идет уже девятый год. «В 2018-м, когда многие наши замки, форты и кирхи были предоставлены сами себе и медленно разрушались, мы решили сделать для своих гостей театрализованное мероприятие, чтобы, с одной стороны, их развлечь, а с другой — привлечь внимание к этим руинам, — рассказывает генеральный директор турфирмы „Юнона“ Светлана Слепенок. — За эти годы были поставлены спектакли „Гамлет“, „Пер Гюнт“ в замках Бранденбург, Шаакен».

В этом году организаторы проекта, получив поддержку Президентского фонда культурных инициатив, решили, как говорится, замахнуться на Александра Сергеевича Пушкина.

Режиссер Яна Варакса живет в Санкт-Петербурге.

«Когда поступило предложение поставить спектакль в замке, мы нашли его изображение в интернете, примерно представили его себе и написали концепцию, — рассказывает она. — Перед нами стояла задача сделать что-то особенное. В итоге мы „нафаршмачили“ от души. У нас и цирковое искусство, и всадники, и драматические артисты, и танцоры!»

Очное знакомство с Тапиау Яну не разочаровало. Правда, в качестве сценической площадки рассматривались еще замки Бранденбург и Шаакен, но в итоге выбор был сделан все же в пользу Тапиау. «Руины имеют свою прелесть, — считает Яна. — Когда представляешь себе оркестр в древних стенах, красивую подсветку, задеваются некие струны души... Но Тапиау поразил тем, что он великолепно отреставрирован, и здесь, в принципе, вообще площадка богатая».

Команда, которая работала над спектаклем, приехала из разных городов. И все ее участники, как заверила Яна, оказались под большим впечатлением от замка.

«Когда мы все впервые здесь собрались второго июля на генеральную техническую репетицию, это был день какого-то абсолютного детского счастья, — призналась она. — Я видела вокруг себя восторженные лица, у людей просто не сходила улыбка с лиц. А когда этот замок наполнили звуки нашего саундтрека, это было просто до мурашек».

«Руслана и Людмилу», по словам Яны, для постановки выбрали не сразу. Была еще идея поставить спектакль по сказке Юрия Олеши «Три толстяка» (6+). Действие там происходит в вымышленном средневековом городе, поэтому двор Тапиау — идеальная сценическая площадка для такой постановки. Но в итоге решено было ставить сказку Пушкина. В этом произведении фигурирует замок Черномора, в котором томилась Людмила. Эта «роль» тоже хорошо подходит для главной достопримечательности Гвардейска.

Спектакль, разумеется, сильно осовременен. Начинается он весьма оригинально: в замке встречаются два экскурсовода — Руслан и Людмила, — между которыми разгорается спор о том, кому вести группу и как преподносить материал. Экскурсоводы устраивают между собой соревнование, в которое по ходу дела вовлекаются зрители, реконструкторы, изображающие рыцарей, устраивающие огненное шоу циркачи, оперные певицы и даже живая лошадь. И всё это вплетается в классический пушкинский сюжет. В конце, как и положено, побеждает... нет, не дружба — любовь!

По словам исполнителей главных ролей — Кирилла Вараксы и Славяны Кощеевой (это, кстати, настоящее имя актрисы, не псевдоним), — в спектакле много импровизации, не прописанных в сценарии реплик. Главные герои рассуждают на разного рода актуальные темы (например о футболе), обращаются за помощью к электронному помощнику «Алисе», активно общаются с публикой.

«Мы выпускники театральной мастерской Вениамина Фильштинского, а там большое значение придавалось импровизации, — пояснил Кирилл после представления. — Это фишка нашей мастерской. Поэтому следующий спектакль будет совершенно другой».

Стоит отметить, что зрителей начинают готовить к спектаклю еще в экскурсионном автобусе, который едет из Калининграда в Гвардейск. Пытаясь объяснить, какое отношение Пушкин имеет к Тапиау, гид рассказывает, что корни династии Романовых — в Восточной Пруссии, что многие дворянские фамилии вели свое происхождение из этих мест, упоминает, что правнук Пушкина погиб в Восточной Пруссии во время Первой мировой войны. Все это, конечно, очень интересно. Но подумалось, что Пушкин вряд ли нуждается в подобного рода актуализации. Он будет важен и нужен везде, где звучит русская речь. Его произведения будут востребованы всегда. Нашему человеку без Пушкина просто не прожить, потому что он, как совершенно справедливо отметил литературный критик Аполлон Григорьев в середине XIX века, «наше всё».

Ну, а проект «Классика в древних стенах» продолжается.

Очередное представление в замке Тапиау запланировано на 2 августа.

Текст: Кирилл Синьковский / «Новый Калининград» / Фото: Ксения Шевкопляс