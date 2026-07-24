Любовь, Фортуна и «медные трубы»: в Музтеатре показали рок-оперу «Орфей и Эвридика» (фото)

Вечером в пятницу, 24 июля, Калининградский областной музыкальный театр представит свою версию знаменитой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» (16+). Журналисты «Нового Калининграда» побывали накануне на предпремьерном показе спектакля, окунулись в атмосферу переосмысленного древнегреческого мифа, посочувствовали главному герою, которому пришлось делать непростой выбор между славой и любовью, и задумались о том, может ли человек противостоять Cудьбе.

Рок-опера «Орфей и Эвридика» (16+) (музыка Александра Журбина, либретто Юрия Димитрина) была поставлена в оперной студии при Ленинградской консерватории в далеком 1975 году. Слово «рок» смутило тогда кого-то из партийных начальников, и поэтому оно было заменено на не очень понятное — «зонг», что означает в переводе с немецкого «эстрадная песня». Но это, впрочем, никак не отразилось на популярности спектакля. Опера имела головокружительный успех и за десять сезонов была сыграна около двух тысяч раз.

В Калининградском музыкальном театре (режиссер-постановщик — Оксана Холева) задались целью по-новому взглянуть и на древний миф, и на ставшую уже классикой рок-оперу. Тогда, 50 лет назад, это был своего рода эпатаж. С одной стороны — Древняя Греция, с другой — модная для 70-х годов прошлого века одежда: джинсы и все в таком роде. Сейчас, когда рок-культура сама едва ли не перешла в категорию «ретро», такой подход кажется устаревшим. Отсюда и новая музыкальная аранжировка, уводящая от ассоциаций с семидесятыми, и нарочито «вневременные» костюмы, призванные подчеркнуть, что затронутые в спектакле проблемы — вечные.

Кстати, костюмы, изготовленные художником-постановщиком Анастасией Шенталинской, просто прекрасны (интервью с Анастасией мы планируем опубликовать на следующей неделе — прим. «Нового Калининграда»). Обитатели Олимпа — в пышных, объемных нарядах с массивными украшениями. Главные герои — Орфей и Эвридика — наоборот, одеты подчеркнуто скромно, лаконично. Возможно, это сделано для того, чтобы показать их беззащитность перед Судьбой, хрупкость их счастья.

Стоит отметить, что те зрители, кто знаком с мифом об Орфее и Эвридике, могут быть удивлены тем, насколько далеко сюжет оперы отошел от него. По большому счету это фантазия на тему древней легенды. Орфей (Михаил Петров) — наделенный необыкновенным талантом певец — отправляется на устроенное богами состязание вокалистов. Выступления соперников Орфея внешне эффектны, но в них нет искры, нет души, а у него — есть. Ведь его талант питается любовью Эвридики (Мария Свежинская). Конечно, Орфей одерживает победу и получает заветную «Золотую лиру». Но в итоге триумф оборачивается поражением.

Орфей, как это часто бывает с одаренными людьми, не выдерживает испытания «медными трубами». Слава, почет, всеобщее обожание — это щедрые дары, которые преподнесла Орфею Фортуна (Галина Окунева). Он принимает их с большой радостью, но они меняют его изнутри, делают другим человеком.

Эвридика сразу же почувствовала эти перемены. «Ты уже не мой Орфей», — говорит она, как бы подводя черту под историей их любви. Обласканный судьбой певец теряет Эвридику, а вместе с ней и часть самого себя. Теперь перед ним стоит вопрос: «Стоит ли слава любви?» Не слишком ли большую цену он платит за всеобщее обожание? Орфей подозревает, что прогадал. Тем более что перед ним печальный пример Харона (Александр Дудницкий), который, тоже будучи великим певцом, променял в свое время настоящую любовь и искреннее чувство на славу и аплодисменты. Но счастлив ли он? Принес ли ему радость сделанный когда-то выбор? Очевидно, что нет. Он печален, сумрачен, и от него просто веет холодом мрачного царства Аида.

Орфей сбрасывает подаренный Хароном плащ, пытается вернуть Эвридику, но она, похоже, понимает, что того, прежнего Орфея, уже не будет. Он отравлен славой и уже не сможет отказаться от даров Фортуны. Сердце его во льду, который вряд ли когда-нибудь растает. Перед зрителями в течение двух часов разворачивается настоящая античная трагедия — с надрывом, страстями и сложным финалом. И все это под прекрасную музыку, замечательные вокальные партии и, как и положено в древнегреческом театре, с комментариями хора. Спектакль был встречен зрителями очень тепло. Представляется, что он имеет все шансы стать заметным театральным событием в области. И, кто знает, может, и за её пределами.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»