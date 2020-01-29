В Калининградском зоопарке орангутанов научили взвешиваться

Сотрудники Калининградского зоопарка обучили орангутана Нону и её детёныша Оле взвешиваться. Этот навык помогает более внимательно следить за здоровьем животных.

«Весы в зимнем вольере орангутанов в Тропическом доме установили в конце октября 2019 года. Поскольку орангутаны чрезвычайно впечатлительные и осторожные приматы, приучение к взвешиванию велось очень аккуратно, но методично. Вначале весы „спрятали“ под железным листом. Но даже так Нона категорически отказывалась наступать на них, предпочитая перепрыгивать или обходить подозрительный предмет. Первый результат появился примерно через неделю: Нона начала осторожно дотрагиваться до листа. Чуть позже осмелилась поставить сверху ногу, потом начала садиться на край. На освоение нового навыка ушло около полутора месяцев. Затем киперы сняли настил, закрывающий весы. Ноне они категорически не понравились. Животное сутки отказывалось идти на контакт, однако, на следующий день осмелилось потрогать весы. А уже через две недели встала на них», — рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка.

Сейчас взвешивание происходит три раза в неделю. Благодаря этой процедуре сотрудники зоосада следят за весом самой Ноны и весом ее детеныша Оле, поскольку он все еще много времени проводит у матери на руках. Нона весит 64 кг, вес Оле — около 10 кг. Мониторинг веса животных помогает специалистам следить за состоянием здоровья орангутанов.

Помимо взвешивания во время медицинских тренингов Нону приучают спокойно переносить всевозможные медицинские манипуляции: инъекции (имитируя прикосновения с помощью шприца без иголки), нанесение мазей или обеззараживающих жидкостей, осмотр груди, живота, рта, носа, спины, конечностей, измерение температуры. «Вместе с матерью в тренингах участвует и Оле, который уже научился подавать руку для осмотра и откликаться на своё имя. Тренинги проводят с максимальной деликатностью, стараясь не подавить естественное поведение животных», — отметили в зоопарке.

Напомним, самка Нона 1995 года рождения прибыла в Калининградский зоопарк в 2016 году. В ноябре 2018 года у неё и орангутана Бенджамина родился малыш Оле.