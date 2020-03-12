Калининградский зоопарк закрыли из-за урагана

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский зоопарк закрылся на время штормового предупреждения с 15:00 до 18:00 12 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Если штормовое завтра отменят, то зоопарк, конечно, откроется и будет работаь в обычном режиме», — отметили сотрудники.

Напомним, с 15:00 до 18:00 в регионе ожидается очень сильный западный ветер 25-30 м/с, на побережье — ураган 32-35 м/с. Как отметили в управлении МЧС, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ. Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других конструкций. Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуется не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».


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