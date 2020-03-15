Спасший хозяина из горящего дома пес получил «лохматый Оскар» в Зеленоградске

В Зеленоградске в субботу прошел финал конкурса «Мой ласковый и нужный зверь», организаторы в шутку также прозвали его «лохматым Оскаром». Победителем стал пес Грей из Москвы, спасший хозяина из горящего дома.

Во время пожара Грей сильно обгорел и лишился зрения. Спасенный хозяин отказался от него и около года пес жил в ветеринарной клинике, пока его не приютили новые хозяева.

В номинации «Мы в ответе за тех» первое место занял калужский летчик Андрей Иванов, который вместе с членами своего экипажа спас двухмесячного медвежонка Мансура. Попытка пристроить зверя в заповедник оказалась неудачной, на Мансуре пытались заработать и плохо с ним обращались. В итоге летчики вернули медвежонка на аэродром и вырастили сами. Андрей Иванов приехал за своим «Оскаром» лично.

Фото — Новый Калининград