Спасший хозяина из горящего дома пес получил «лохматый Оскар» в Зеленоградске

Все новости по теме: Жизнь животных


В Зеленоградске в субботу прошел финал конкурса «Мой ласковый и нужный зверь», организаторы в шутку также прозвали его «лохматым Оскаром». Победителем стал пес Грей из Москвы, спасший хозяина из горящего дома.

Во время пожара Грей сильно обгорел и лишился зрения. Спасенный хозяин отказался от него и около года пес жил в ветеринарной клинике, пока его не приютили новые хозяева.

В номинации «Мы в ответе за тех» первое место занял калужский летчик Андрей Иванов, который вместе с членами своего экипажа спас двухмесячного медвежонка Мансура. Попытка пристроить зверя в заповедник оказалась неудачной, на Мансуре пытались заработать и плохо с ним обращались. В итоге летчики вернули медвежонка на аэродром и вырастили сами. Андрей Иванов приехал за своим «Оскаром» лично.

Фото — Новый Калининград


Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter