Со входа в Калининградский зоопарк демонтируют ещё шесть скульптур

Калининградский зоопарк начал демонтаж шести скульптур с центрального входа. Специалистам предстоит снять фигуры моржа, пингвина, медведя, горного козла, сипа и леопарда, сообщили в зоопарке.

Работы планируется провести за три дня — с 16 по 18 марта. В последние два дня возможно кратковременное перекрытие центрального входа для безопасности посетителей. В зоопарк можно будет попасть с ул. Чайковского. Информация будет заранее размещена на официальных страницах зоопарка в социальных сетях.

«Демонтированные фигуры (при условии сохранения их целостности) будут храниться в Калининградском зоопарке до ноября. Возможно, в последующем они будут переданы в один из городских музеев», — рассказали в зоопарке.

С 19 по 25 марта пройдут подготовительные работы для последующей установки обновленных скульптур. На крышах зданий, откуда снимут фигуры шести животных, выровняют и забетонируют парапет, служащий основанием скульптурам. На крышах касс положат новые бетонные подушки, на которые установят скульптуры «Льва с добычей» и «Львицу с львятами». По плану обновленные изваяния должны вернуться на свои места к 15 апреля.

Напомним, в ноябре прошлого года с центрального входа в Калининградский зоопарк демонтировали скульптуры «Лев с добычей» и «Львица с львятами». На их месте появятся аналогичные фигуры из бронзы. «Демонтированные скульптуры животных перевезут в Санкт-Петербург. Работы пройдут в несколько этапов. Первым делом Льва и Львицу избавят от множества наслоений краски и штукатурки. Затем скульптор восстановит утраченную пластику изваяний, вернув утраченные элементы. За время работы над восстановлением скульптур реставраторам предстоит трижды снять с них форму. В итоговую — отливочную форму — зальют бронзу. Полученные фигуры запатинируют. Результатом станут скульптуры, отлитые из бронзы — гораздо более долговечного материала, чем цементный состав, из которого сделаны существующие фигуры», — рассказали в Калининградском зоопарке.