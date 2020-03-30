Калининградский зоопарк не сможет брать тюленей на реалибитацию в этом году

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В этом году Калининградский зоопарк не сможет брать тюленей на реабилитацию. Об этом заявила директор учреждения Светлана Соколова.

«В условиях абсолютной неопределенности это было бы слишком безответственным по отношению к нашим животным. Есть риски привнесения заразы извне, риски введения более жестких карантинных мер по отношению к животным и людям, риски нехватки персонала по тем или иным причинам», — написала Соколова в Facebook.

По её словам, сейчас зоопарк рассматривает вариант взаимодействия с реабилитационным центром «Биосфера Балтики», который уже взял первого тюленя. «Мы поможем ей [руководителю центра Юлии Садовской] с консультациями, оформлением официальных документов, сбором средств. Конечно, это, возможно, не идеальный вариант, но точно лучше, чем ничего (во всяком случае для тюленей)», — отметила глава зоопарка.

Зоопарк рассмотрит возможность после 21 дня (срок официального карантина) забрать тюленя/тюленей в свой бассейн на завершающий этап подготовки к выпуску в природу. Ранее Светлана Соколова объясняла в интервью «Новому Калининграду», почему зоопарк не может брать тюленей на реабилитацию.


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