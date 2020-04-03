«Биосфера Балтики» показала, как выхаживают первого взятого на реабилитацию тюленёнка (видео)

Денис Туголуков / Новый Калининград
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Реабилитационный центр «Биосфера Балтики» показал кормление первого тюленя, взятого на реабилитацию. Видео опубликовано на странице организации в Facebook.

«29.03.2020 наступил новый этап в нашей жизни — мы впервые приняли на реабилитацию тюленя! Знакомьтесь — тюлень из Заостровья, в обиходе Фырфыр. Его нашла та же семейная пара, что в начале марта передала нам раненую енотовидную собаку. Малыш лежал на узком участке пляжа, где постоянно ходят люди и собаки», — говорится в описании видео.

Ранее Калининградский зоопарк заявил о том, что в этом году не сможет принимать тюленей на реабилитацию. «В условиях абсолютной неопределенности это было бы слишком безответственным по отношению к нашим животным. Есть риски привнесения заразы извне, риски введения более жестких карантинных мер по отношению к животным и людям, риски нехватки персонала по тем или иным причинам», — написала директор зоосада Светлана Соколова в Facebook.

Выхаживать тюленей решил центр «Биосфера Балтики». «Специалисты из зоопарка Светлана Ярова и Ольга Головина подробно проконсультировали (и даже всё показали!) нас по нашему тюленьему „первенцу“, и вот он — результат! На видео вы можете увидеть, как у нас это получается! Ну, может, не всегда получается, но в целом рыбка неплохо идет!», — отметили сотрудники «Биосферы Балтики».

По их словам, найденный тюлененок ослаблен, однако довольно агрессивен и пытается «всеми силёнками отстоять свою независимость». Сейчас вместе с зоопарком центр готовит пакет документов для получения разрешения на реабилитацию этого тюленя из федерального Росприроднадзора.


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