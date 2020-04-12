Мы нуждаемся в помощи, как никогда ранее: директор зоопарка обратилась к посетителям

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова обратилась к посетителям с просьбой о финансовой помощи. Сообщение опубликовано на сайте организации.

«Калининградский зоопарк — учреждение непрерывного цикла, он не прекращает работу даже в условиях карантина: ветеринары продолжают ежедневные осмотры, зооповара — готовят, киперы кормят, чистят и проводят медицинские тренинги. И только посетителей в зоопарке нет. А нет посетителей — нет доходов. А ведь выручка от продажи входных билетов и сопутствующих услуг — это 50% нашего бюджета. Например, в 2019 году муниципальная субсидия на содержание животных зоопарка составила 75 млн рублей, а заработать самостоятельно удалось 106 млн рублей» — отметила Светлана Соколова.

По предварительным подсчетам, за март-апрель зоопарк недополучит около 10 млн рублей. «Конечно, мы сейчас свернули все проекты, направленные на развитие и расходуем имеющиеся деньги только на защищенные статьи — корма, оплату коммунальных услуг, медикаменты, зарплату и неотложные ремонты (наши животные постоянно что-то крушат и ломают). Надеемся на поддержку бюджета. Но, в то же время, понимаем, что на него сейчас многие надеются... У всех сейчас сложные времена. А нам нужно заботиться не только о себе и о своих близких, но и о наших подопечных — это более 2000 тысяч прыгающих, лазающих, бегающих и ползающих живых душ. Только на их прокорм зоопарк ежемесячно тратит около 1,8 млн рублей! Мы приложим все силы, чтобы животные ни на секунду не почувствовали на себе наших сложностей. Поэтому мы обращаемся к вам. Сейчас зоопарк нуждается в вашей помощи и поддержке, как никогда ранее», — сказала Светлана Соколова.

Помочь зоопарку можно несколькими способами: перечислить денежное пожертвование на сайте, купить билет с отложенной датой или стать опекуном для животного или животных зоопарка.

Напомним, Калининградский зоопарк финансируется из бюджета города Калининграда. Ежегодно учреждение получает около 70 млн рублей. «Мы себя нередко ощущаем какой-то обузой городу, которую жалко бросить и тяжело нести», — заявила директор зоопарка в интервью «Новому Калининграду» в 2017 году. По её словам, Калининградский зоопарк — самая дорогостоящая организация культуры в городе, однако выделяемых средств не хватает даже на текущее содержание.