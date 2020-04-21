Калининградский зоопарк взял тюленя на реабилитацию (фото)

Калининградский зоопарк взял тюленя на реабилитацию (фото) Калининградский зоопарк взял тюленя на реабилитацию (фото) Калининградский зоопарк взял тюленя на реабилитацию (фото)
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Калининградский зоопарк принял на реабилитацию балтийского тюленя. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Животное нашли жители поселка Заостровье 29 марта. Тюлень лежал на узкой песчаной полосе неподалеку от проезжей части. Он был сильно истощен и обезвожен. Кроме того, на шее специалисты обнаружили кусанные неглубокие, но уже гноящиеся раны, — рассказали в зоопарке. — Чтобы животное не погибло, его решили забрать на лечение. На момент обнаружения тюлень весил 16 кг (в норме должно быть около 30-40 кг). Он полностью перелинял — сменил детский белый мех на взрослый. Возраст определили „на глаз“ — не старше одного-полутора месяцев».

Первый этап лечения взяла на себя «Биосфера Балтики» — некоммерческая организация, специализирующаяся на спасении диких птиц. Консультационную помощь им оказывали специалисты Калининградского зоопарка и «Фонда друзей балтийской нерпы» из Санкт-Петербурга. По словам сотрудников зоопарка, тюлень быстро пошел на поправку. Его подлечили, избавили от паразитов и проверили на инфекции. Когда стало понятно, что он не представляет опасности для других животных, его передали для дальнейшей реабилитации в Калининградский зоопарк.

В зоопарке тюленя после обследования поместят в большой бассейн пингвинника. «Ему предстоит окрепнуть и набрать вес необходимый для жизни в природе — не менее 40 кг. Когда специалисты сочтут его готовым к самостоятельной жизни, тюленя выпустят в Балтийское море (после получения разрешения на выпуск от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Выпуск конкретно этого тюленя планируется на май текущего года», — пояснили в учреждении.

Как муниципальная организация Калининградский зоопарк не имеет право расходовать муниципальные и собственные средства на помощь диким животным. Поэтому зоопарк объявляет сбор средств на прокорм и реабилитацию тюленей. Пожертвование можно сделать на сайте зоопарка.

«Основная причина, почему самки тюленей бросают детенышей, не докормив их до нужного веса – фактор беспокойства, — пояснила директор зоопарка Светлана Соколова. —  В нашем регионе практически нет безлюдных пляжей. Соответственно, с ростом численности тюленей на Балтике (что сейчас и происходит) и уменьшением площади льдов на севере Балтики (где происходит основное размножение тюленей), таких найденышей будет все больше и больше. Ни зоопарк, ни частные единичные инициативы не в состоянии справиться с таким наплывом. Создание реабилитационного центра для тюленей (по примеру Гданьска, Клайпеды, Санкт-Петербурга и многих других приморских городов) – давно назревшая необходимость. И, по моему мнению, это должен быть либо филиал на базе одного из научных или природоохранных центров (по примеру Хельской биостанции в Польше, работающей на базе Гданьского университета) либо формат государственно или предпринимательско-частного партнерства (как, например, центр на базе «Водоканала» в Санкт-Петербурге)».

Ранее Светлана Соколова заявила, что в этом году Калининградский зоопарк не сможет брать тюленей на полную реабилитацию. Однако отметила, что рассмотрит возможность забирать тюленей в свой бассейн после 21 дня карантина животного и проводить заключительный этап подготовки к выпуску в природу. В 2018 году специалисты зоопарка вылечили и возвратили в естественную среду обитания трех, а в 2019 — четырех тюленей.

Фото — Калининградский зоопарк


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