Калининградский зоопарк ждёт прибытия броненосца после открытия границ

Калининградский зоопарк планирует пополнить коллекцию животных броненосцем. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказала директор зоосада Светлана Соколова.

«В ближайшее время мы должны были получить броненосца из Варшавского зоопарка. Уже были оформлены все документы, но он к нам прилететь не успел. Теперь ждём окончания карантина, — сообщила Светлана Соколова. — Надеюсь, за это время он не объест Варшавский зоопарк. Это, конечно, шутка. Основным лимитирующим фактором здесь являются не корма, а возможные конфликты между разными поколениями животных. Когда одиночное животное вырастает, оно начинает свою самостоятельную жизнь. И если мы его искусственно оставляем среди родителей, могут возникнуть серьёзные конфликты вплоть до самых негативных исходов».

По словам Светланы Соколовой, получение броненосца стало возможным благодаря сотрудничеству с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (EAZA). По программам EAZA животные не продаются и не покупаются, все перемещения основаны исключительно на готовности зоопарков содержать животное.