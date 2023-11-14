В Калининградском зоопарке нелегально поселилась енотовидная собака (видео)

В Калининградском зоопарке поселилась енотовидная собака, сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своем телеграм-канале.

«Потусив на прошлой неделе недалеко от парка Центрального, собака переместилась на улицу Зоологическую, а потом, судя по всему, решила, что лучше всего ей будет... в зоопарке. И вот теперь уже который день (вернее, ночь) она деловито снует по дорожкам зоопарка, ловко прячась днём (в какие только мы уголки ни заглядывали!) и, как и положено по природе, выходя на пробежку ночью. Не знаю, чем она питается, но голубиные перья я уже на территории видела», — написала Светлана Соколова.

По ее словам, когда енотовидная собака бегала в районе ул. Зоологической, ее приняли за енота, и охранникам зоопарка пришлось пересчитывать ночью енотов в вольере.

Енотовидную собаку можно сравнить по размерам с небольшой собакой: длина ее тела составляет 65-80 см, хвоста — 15-25 см, масса 4-10 кг, отмечается на сайте Московского зоопарка. Своей окраской енотовидная собака напоминает американского енота-полоскуна.