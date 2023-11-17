В Калининградском зоопарке поймали енотовидную «собаку-гуляку» (фото)

В Калининградском зоопарке поймали енотовидную собаку, «нелегально» поселившуюся на территории учреждения, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Эпопея с поимкой собаки-гуляки закончена. Несколько бессонных ночей наших самоотверженных коллег и охраны, три вида клеток-ловушек и вуаля: ночной гость пойман. Региональное Минприроды прислало инспектора, который благополучно вывез енотовидную собаку к заливу, где в камышах суетится масса мелкой, но очень питательной пищи», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников, оставить енотовидную собаку в зоопарке невозможно, поскольку все дикие животные находятся в федеральном ведении, и их изъятие из природы уголовно наказуемо. «Современные зоопарки не изымают животных из дикой природы. Это противоречит их функциям и задачам в части сохранения биоразнообразия и редких видов животных. Попасть в зоопарк дикое животное может, только если оно ранено и ему грозит гибель без помощи человека. Именно так в свое время к нам попала наша европейская выдра Кариба. Из-за браконьерских силков она лишилась одной лапы. Конечно, такому животному не выжить в природе», — пояснили в зоопарке.

Ранее на территории Калининградского зоопарка «нелегально» поселилась енотовидная собака. Днем она пряталась, камерам наблюдения удавалось зафиксировать ее только в ночное время.