Калининградский зоопарк закрылся из-за ветра

Калининградский зоопарк временно закрыт из-за сильного ветра. О возобновлении работы сотрудники обещают уведомить дополнительно, сообщается в телеграм-канале учреждения.

В понедельник, 25 декабря, в школах Калининграда объявлено свободное посещение из-за штормовой погоды. Школы и детсады работают в штатном режиме, но «по решению родителей ребёнок может отсутствовать на занятиях, данные пропуски не будут считаться пропусками по неуважительной причине», отметили в администрации города.

Согласно информации регионального управления МЧС, прогнозируется скорость ветра до 28 метров в секунду.