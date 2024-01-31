Тюленя Кайюса в Калининградском зоопарке переселили в отдельный вольер из-за «бытовой тирании» (видео)

Тюленя Кайюса в Калининградском зоопарке переселили в отдельный вольер из-за агрессивного поведения, сообщается на странице учреждения «Вконтакте».

«Жили мы жили, ничего такого не думали, и тут вдруг новости: завелся у нас в зоопарке бытовой тиран! Тиран и деспот самого зловредного вида. Вступил нашему Кайюсу в голову сезон размножения. И нет бы стать Кайюсу добрым, ласковым тюленем, нет бы ему нежничать с [самкой] Килькой и всячески её изящно куртизировать. Вместо этого начал девочку на свой тюлений лад за косички таскать, портфелем по голове бить и тиранить на все лады. В приличном обществе так не поступают! Потому и поехал Кайюс в отдельный бассейн, остыть, успокоиться и подумать о своём поведении», — рассказали сотрудники зоопарка.

Ранее они уже отмечали, что перехавший несколько лет назад из Клайпеды тюлень Кайюс «с ходу невзлюбил покладистую чудесную самочку по кличке Килька». Чтобы утихомирить животное, его решили обучить рисованию. «Мы работали над устранением стресса у Кайюса, чтобы снизить/устранить конфликтное поведение к Кильке. Пришли к выводу, что если тренировать его когнитивные функции — он становится спокойнее, агрессия уходит», — поясняли в зоопарке. Рисунки тюленя хотели сделать основой для мерча зоопарка.

