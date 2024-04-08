В Калининградском зоопарке бегемотов вывели на первую весеннюю прогулку (видео)

Бегемотов Милю и Глясика выпустили на первую весеннюю прогулку, сообщается на странице Калининградского зоопарка «Вконтакте».

«На градуснике 20 выше нуля, а значит, несмотря на пасмурное небо, толстокожих, но теплолюбивых выводят на первые прогулки. Дел у Мили и Глясика за зиму накопилось предостаточно: один только уличный вольер заново пометить — до лета не успеешь! — рассказали сотрудники. — Бегемот — существо территориальное — территорию свою помечает, разбрасывая навоз хвостом, как пропеллером. Этим важным делом и был занят Глясик всю сегодняшнюю прогулку. Будете в гостях, следите: если Глясик повернулся к вам попой, лучше отойти на заранее подготовленные позиции».

Во время Чемпионата мира по футболу Миля и Глясик пытались предсказывать исход матчей. Киперы клали две порции еды для бегемотов — свежую траву, овощи, яблоки и зерновую смесь — около флагов соревнующихся стран. Животные должны были определить победителя игры, съев еду под флагом того или иного государства.

После предсказания бегемотами ничьей в матче России и Саудовской Аравии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не доверяет им. «Уверен, что бегемот ошибся. Все-таки они агрессивные и противные животные», — сказал глава региона и предложил сделать прогнозистами слонов.


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