Маленький муравьед в Калининградском зоопарке впервые отправился на прогулку (видео)

Новорожденного муравьеда в Калининградском зоопарке впервые вывели на улицу. Прогулку он совершал на спине мамы Кайи. Видео опубликовали на странице зоопарка «Вконтакте».

«Муравьед повёл гулять муравьеда. Вчера Кайю с малышом впервые выпустили на улицу. В первый день мамин сын ходить ногами по земле не решился — ездил на спине. Но любопытствовал! Во второй день не выдержал — долго примеривался и, наконец, сполз с матери, и включил взрослого муравьеда. Теперь в погожие дни будут гулять постоянно, с каждым днём все дольше и дольше, но на ночь — домой, вечерами для малыша еще холодновато», — пояснили сотрудники.

Детеныш родился 11 февраля 2024 года у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца Лектера (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018). Это второй гигантский муравьед, появившийся на свет в Калининградском зоопарке. 10 сентября 2019 года здесь родилась самка Мурашка. Учреждение стало первым зоопарком в стране, где дважды удалось получить потомство этого краснокнижного вида.