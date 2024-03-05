В Калининградском зоопарке родился детёныш гигантского муравьеда (фото) (видео)

В Калининградском зоопарке родился детеныш гигантского муравьеда. Учреждение стало первым в стране, где дважды удалось получить потомство этого краснокнижного вида, сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Детёныш появился на свет 11 февраля у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018). Роды прошли под пристальным наблюдением зоотехнических специалистов и ветеринаров. Кайя самостоятельно кормит детёныша. Новорожденный еженедельно прибавляет в весе 200-300 граммов. Сейчас его вес — 2350 граммов. Первые месяцы жизни муравьеды проводят, крепко держась за мамину спину. Однако детеныш уже делает первые осторожные попытки передвигаться самостоятельно», — рассказали сотрудники.

По их словам, рацион кормящей матери усилили белковым кормом. Пока Кайя ест, специалисты проводят осмотр и взвешивание детёныша, а потом возвращают его на спину матери. «Самец Лектер живёт в соседнем вольере. По природе гигантские муравьеды — одиночки: самцы и самки объединяются лишь на время спаривания. Однако, если детеныш начинает издавать звуки, Лектер внимательно прислушивается и проявляет беспокойство», — отметили в зоопарке.

Сейчас семейство муравьедов находится в зимнем павильоне. Новорождённого посетители смогут увидеть уже в эти выходные, однако сотрудники просят соблюдать тишину у вольера муравьедов и ни в коем случае не стучать по стеклу. «Это второй детёныш гигантского муравьеда, родившийся в Калининградском зоопарке. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка, получившая кличку Мурашка, — напомнили в пресс-службе зоопарка. — Врожденная деформация языка не позволила ей полноценно питаться материнским молоком, поэтому выкармливанием занимались специалисты зоопарка. Сейчас Мурашку можно увидеть в экспозиции „Южноамериканские животные“ по соседству с гуанако и патагонскими марами».

Гигантские муравьеды занесены в Международную красную книгу как вид, находящийся в уязвимом положении. В России гигантские муравьеды также содержатся в зоопарках Краснодара, Москвы, Новосибирска (в 2022 году в Новосибирском зоопарке родился детёныш гигантского муравьеда).

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка