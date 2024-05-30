В Калининградском зоопарке открыли новый комплекс для сурикатов (фото)

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Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке открыли новый комплекс для сурикатов. Объект площадью около 100 кв. метров состоит из двух сооружений: летнего открытого вольера и зимнего павильона, сообщила пресс-служба учреждения.

«Это первый объект зоопарка, построенный в том числе и за счёт пожертвований. Общая стоимость работ составила 4 858 501,59 рублей, из них 1 527 623,96 — это средства, которые пожертвовали зоопарку обычные люди», — говорится в сообщении.

В летнем вольере установлены инфракрасные лампы и декорации. Для комфорта животных насыпан большой слой песка. Он нужен сурикатам для того, чтобы копать норы.

Зимний павильон оборудован полами с подогревом, двумя видами освещения, а также мощной вентиляцией. Оба вольера сообщаются между собой, и животные могут свободно перемещаться между ними.

Первыми жителями нового комплекса стала семья сурикатов: самец, самка и детёныш, родившийся в феврале 2024 года.

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