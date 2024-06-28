Калининградский зоопарк приглашает на «Приём у ветврача»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк проведёт встречу с главным ветеринарным врачом Еленой Перевозниковой. Как сообщается в телеграм-канале Калининградского зоопарка, встреча состоится в воскресенье, 30 июня, начало в 10:00 (0+).

На «Приеме у ветврача» посетителям учреждения расскажут о том, чем болеют и как лечат животных зоопарка. В этот же день гостям зоопарка предлагают посмотреть на кормления животных. Так, в 13:30 состоится показательное кормление медведей, в 14:00 рыб в Аквариуме и в 14:30 дикобразов. В Доме тропической птицы можно будет посмотреть кормление ленивца в 15:00 и трубкозуба в 15:30.

В этом году 27 июня Калининградскому зоопарку исполняется 77 лет. Жителям и гостям города предлагается отметить его день рождения в субботу, 29 июня (0+). Планируется специальная программа с историческими (12+) и орнитологическими (6+) экскурсиями и показ фильма «Ковчег» (6+).


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