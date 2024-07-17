В Калининградском зоопарке состоится «Зелёный фестиваль»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В зоопарке 27 июля с 12:00 до 16:00 пройдёт экофестиваль (0+). В программе представлены лекции, конкурсы, квест-игра и экскурсия. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Во время фестиваля гости зоопарка смогут поучаствовать в интерактивных лекциях об экологичном образе жизни, викторинах, конкурсах и играх. Просветители зоопарка подготовили специальную квест-игру на тему сохранения биоразнообразия, а садовники — экскурсию со сбором семян. Помимо этого, каждый желающий сможет обменять в зоопарке книги, игрушки и растения и сдать мелкие фракции бытового мусора в переработку.

«Участниками большой ярмарки станут местные мастера, которые организуют бесплатные мастер-классы: научат скручивать свечи, продлевать жизнь вещам, делать игрушки и украшения», — сообщают в зоопарке. На фестивале также пройдёт презентация и старт продажи сувениров, созданных в рамках проекта «Новая жизнь старых вещей: сувениры из переработанного сырья для Калининградского зоопарка».

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