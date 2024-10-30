«Дитя заката ушло в тепло»: Калининградский зоопарк переводит фламинго в Дом птиц (видео)

Калининградский зоопарк начал переводить фламинго на зимовку в Дом птиц. Об этом пишет зоопарк в своих социальных сетях.



Процесс переезда связан с двумя причинами: подступающими холодами и наступающим строительством зимнего павильона для птиц. «Дитя заката ушло в тепло: сегодня фламинго перевели в Дом птиц на зимовку. <...>Сейчас фламинго два раза в год приходится носить туда-сюда — с пруда в Дом птиц и назад на пруд. Когда построим павильон, фламинго смогут заходить внутрь самостоятельно и выходить на улицу по желанию — новый павильон будет стоять прямо на пруду, напротив летнего кафе. Посетители же будут видеть птиц через смотровые стёкла даже в холода без всяких сеток и загородок», — уточнили в зоопарке.



Традиционно переезд сопровождается ветеринарным осмотром и дегельминтизацией. Пока совсем не похолодало, все шестеро красавцев будут выходить на прогулку в авиарий у Дома птиц.