«Дитя заката ушло в тепло»: Калининградский зоопарк переводит фламинго в Дом птиц (видео)

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградский зоопарк начал переводить фламинго на зимовку в Дом птиц. Об этом пишет зоопарк в своих социальных сетях.

Процесс переезда связан с двумя причинами: подступающими холодами и наступающим строительством зимнего павильона для птиц. «Дитя заката ушло в тепло: сегодня фламинго перевели в Дом птиц на зимовку. <...>Сейчас фламинго два раза в год приходится носить туда-сюда — с пруда в Дом птиц и назад на пруд. Когда построим павильон, фламинго смогут заходить внутрь самостоятельно и выходить на улицу по желанию — новый павильон будет стоять прямо на пруду, напротив летнего кафе. Посетители же будут видеть птиц через смотровые стёкла даже в холода без всяких сеток и загородок», — уточнили в зоопарке.

Традиционно переезд сопровождается ветеринарным осмотром и дегельминтизацией. Пока совсем не похолодало, все шестеро красавцев будут выходить на прогулку в авиарий у Дома птиц.

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