В зоопарке показали, как орангутан Оле отметил своё шестилетие (видео)

Скриншот видео Калининградского зоопарка
Скриншот видео Калининградского зоопарка
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«Звезда Калининградского зоопарка» орангутан Оле в субботу, 23 ноября, отметил своё шестилетие. Самые яркие моменты «торжества» запечатлели сотрудники зоопарка.

«Поздравить мальчика пришли киперы и снеговики. Киперы принесли торт и новые игрушки. Снеговики после встречи с именинником прожили недолгую, но яркую жизнь», — рассказали в учреждении.

«Пригласили к праздничному столу» и орангутана Антона, который успел перехватить пару фруктов. Как отметили в зоопарке, Оле осталось «ходить в детях» «ещё года два», ведь «самки орангутанов, наверное, самые самоотверженные матери в мире животных: держат при себе детёнышей и даже подкармливают их молоком до восьми лет».

Оле родился в Калининградском зоопарке. Родителями стали самка Нона и самец Бенджамин, ушедший из жизни в 2019 году. «Оле» в переводе с норвежского означает «прародитель». Орангутан получил скандинавское имя, поскольку его отец большую часть жизни прожил в датском зоопарке.


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