Калининградский зоопарк «отправил на пенсию» питона-альбиноса Зою (фото)

Фото: Telegram-канал Калининградского зоопарка

Тигрового питона-альбиноса Зою из Калининградского зоопарка пришлось «отправить на пенсию» по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В этом году Зое исполнилось 30 лет. Обычно питоны живут около 25–27 лет. Старость — не радость, и в последние дни состояние Зои заметно ухудшилось. Врачи назначили регулярные инъекции, делать которые в условиях экспозиции очень сложно. Доживать свой питоний век Зоя будет под постоянным наблюдением коллег из террариума», — говорится в сообщении.

На смену Зое пришло её потомство — «две молодые изящные барышни двух лет от роду», одна из которых тоже альбинос. У питонов пока нет кличек. В зоопарке посчитали «хорошей приметой» в преддверии года змеи доверить выбор имён жителям области. «У киперов только одно пожелание: пусть их клички тоже начинаются на букву „З“. Присылайте ваши варианты через форму обратной связи на сайте зоопарка https://kldzoo.ru/», — предложили в пресс-службе. Итоги в учреждении обещают подвести в понедельник, 16 декабря.