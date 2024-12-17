В Калининградском зоопарке выбрали имена «для сестричек-питонов» (фото)

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Фото: Telegram-канал Калининградского зоопарка

Калининградский зоопарк подвёл итоги конкурса на лучшие клички «для сестричек-питонов». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«За неделю нам прислали около полутысячи вариантов от Зоси, Зухры и Забавы до Зиты, Золушки и Зины. Киперы, работающие с животными, выбрали варианты: Злата — для „светленькой“, Зена — для „тёмненькой“. Под этими именами барышни войдут в большую информационную базу, которая содержит данные о десятках тысяч зоопарковских животных со всего света», — говорится в сообщении.

Двухлетние тигровые питоны — потомство отправленной «на пенсию» по состоянию здоровья альбиноса Зои, которой в этом году исполнилось 30 лет. Одна из «дочерей» тоже альбинос.

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