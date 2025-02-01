«Белоплечий красавец из Москвы»: Калининградскому зоопарку передали орлана (видео)

В Калининград доставили белоплечего орлана из Москвы. Он поселился в городском зоопарке и, возможно, составит пару с самкой Глафирой. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

8-летнего «белоплечего красавца из Москвы» встретили «хлебом-солью кониной-горбушей».

«Птицу Московский зоопарк передал Калининградскому по программе размножения и сохранения редких видов. У нас живет самка белоплечего орлана по кличке Глафира. Ей 15 лет, но, несмотря на серьезный возраст, она исправно несет яйца. С появлением партнера мы надеемся получить потомство этих красивейших птиц», — рассказали специалисты, уточнив, что орланы в природе доживают в среднем до 20 лет, но в зоопарках живут дольше.

Сейчас орлан проходит трехнедельный карантин. По истечении срока орнитологи начнут формирование пары.