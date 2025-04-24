В зоопарке рассказали, каких животных планируют привезти в 2025 году

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк рассказал, каких животных планируется привезти в 2025 году. Информацию об этом он разместил в своём телеграм-канале.

«Принимая решение о новых животных, надо держать в голове три вопроса:где животное будет жить, интересно ли животное людям, каково будущее этого животного? Если все три вопроса решены, значит, вид можно брать», — пояснили в зоопарке.

В этом году планируется привезти:

  • Пару красных тегу — «очень любопытных и достаточно крупных ящериц яркой окраски»;

  • Молодого самца полярного волка. «Тут всё понятно: наша Веста заждалась компанию», — пишет зоопарк;

  • Самку японского журавля в пару к самцу — второго по малочисленности вида журавлей, который находится под угрозой исчезновения;

  • Пару полярных птиц — «роскошных в своей белоснежности птиц»;

  • Молодую самку краснорукого тамарина для увеличения уже имеющиеся группы;

  • Серебряного лофура, калифорнийский перепела, огари, черного лебедя, белого ушастого фазана, итагина, группу радужных лорикетов;

  • Молодую самку кошачьего лемура, «чтобы Саре и Джулиану было веселее»;

  • Пару агути — южноамериканского золотистого зайца;

  • Пару шпороносных черепах;

  • Мышь малютку и голого землекопа группами;

  • Самку шаровидного броненосца.

«И наконец — сюрприз! Не будем открывать все карты. Пусть приезд этого животного станет очень приятной неожиданностью», — добавил зоопарк.


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