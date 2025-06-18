Калининградский зоопарк вернул сбежавших павлинов

Калининградский зоопарк вернул павлинов, сбежавших во вторник, 17 июня. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

Сбежавших павлинов заметили на ул. Чайковского. «Мне сказали, что где-то возле бизонов перелез. Видимо, есть куда запрыгнуть и дальше до забора — они прыгают хорошо и с подрезанными крыльями. Павлина вернула в вольер. Предлагаю оставить как и было — только старичков гулять, которые не прыгают в силу возраста и ходят только по своим местам спокойно, никуда не уходят далеко. Сегодня мы набегались с этими павлинами», — следует из скриншота сообщения, опубликованного директором.



«Это моя вина — после удачного опыта со специально отобранными павлинами, поручила выпустить и всех остальных. Остальные оказались молодыми, активными и жадными до новых впечатлений», — пояснила Соколова.

Отметим, что павлины сбегают из зоопарка не в первый раз. В июле 2022 года сбежавшая птица залетел на балкон многоквартирного дома на улице Чайковского. Вскоре её поймали и вернули в вольер.