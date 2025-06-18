Калининградский зоопарк вернул сбежавших павлинов

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Калининградский зоопарк вернул павлинов, сбежавших во вторник, 17 июня. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

Сбежавших павлинов заметили на ул. Чайковского. «Мне сказали, что где-то возле бизонов перелез. Видимо, есть куда запрыгнуть и дальше до забора — они прыгают хорошо и с подрезанными крыльями. Павлина вернула в вольер. Предлагаю оставить как и было — только старичков гулять, которые не прыгают в силу возраста и ходят только по своим местам спокойно, никуда не уходят далеко. Сегодня мы набегались с этими павлинами», — следует из скриншота сообщения, опубликованного директором.

«Это моя вина — после удачного опыта со специально отобранными павлинами, поручила выпустить и всех остальных. Остальные оказались молодыми, активными и жадными до новых впечатлений», — пояснила Соколова.

Отметим, что павлины сбегают из зоопарка не в первый раз. В июле 2022 года сбежавшая птица залетел на балкон многоквартирного дома на улице Чайковского. Вскоре её поймали и вернули в вольер.

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