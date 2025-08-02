«Капибар много не бывает»: в Калининградском зоопарке сообщили о пополнении (фото)

Фото: Telegram-канал Калининградского зоопарка

В Калининградский зоопарк привезли капибару по кличке Лючик. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«А у нас пополнение: встречайте — Лючик, капибар(а) из столиц! Детёныш Ленинградского зоопарка 2021 года рождения. В годовалом возрасте малышка, названная Лючией, была перевезена в „Москвариум“. И уже на новом месте выяснилось, что Лючия на самом-то деле самец, пришлось менять имя на Лючика (да, не только с ленивцами приключаются конфузы). Вот и вышло, что у москвичей, где уже живёт один самец, оказался „лишний“, да ещё и на жилплощадь претендующий», — говорится в сообщении.

Передать Лючика в Калининград предложили сотрудники «Москвариума». В зоопарке с радостью согласились: «Во-первых, парень воспитанный, тренированный, контактный, мы намерены продолжать тренинги, возможно, даже сделаем их показательными. Во-вторых, Лючик постарше нашего прежнего капибары Пуха, так что... как говорит Светлана Поленц, заместитель директора по зооветчасти, капибар много не бывает, а мы очень надеемся на то, что новосёл придётся по душе нашей самке Поле!»

Капибару по кличке Пух перевели в вольер к копытным животным. В зоопарке предполагают, что он тоже может «заинтересоваться тренингами».