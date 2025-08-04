Пара чёрных паку переехала в «Планету Океан» из Светлогорска

Пара чёрных паку переехала в новый корпус «Планета Океан» из Морского выставочного центра в Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

Этот вид относится к семейству пираньевых, при этом эти рыбы предпочитают питаться растительностью и фруктами. Чёрные паку из ММО любят виноград, отмечает учреждение.

Чёрные паку — аквариумные долгожители. В подходящих условиях они способны прожить 20-25 лет (пираньям в «Планете Океан» — 17 лет). В природе отдельные особи достигают размера более метра и весят почти 30 кг. «Трудно представить такого гиганта в аквариуме, но в наших просторных залах у этой парочки хорошие „жилищные условия“», — заверили в музее.

«Для нашего музея двое представителей этого вида очень важны, ведь они одни из первых, кто поселился в музейном Аквариуме, — добавляет пресс-служба. — Совсем скоро вы сможете увидеться с ними в новых пространствах и поздравить с новосельем!»

Фото: Музей Мирового океана

Напомним, что торжественное открытие нового корпуса Музея Мирового океана «Планета Океан» состоится 18 августа и будет приурочено к 180-летию Русского географического общества. 19 августа новый корпус начнёт принимать гостей в тестовом режиме, который предполагает посещение по сеансам в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода.