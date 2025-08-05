Музей Мирового океана выбрал имена для зебровых акул «Планеты Океан» (фото)

По итогам конкурса Музей Мирового океана выбрал имена Дейма и Неман для зебровых акул корпуса «Планета Океан». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Среди предложенных вариантов оказались индонезийские имена с отсылкой на регион происхождения акул, а также забавные и милые варианты, в том числе с местным колоритом (Смолка и Янтарик, Фортик и Дюна). Некоторые настаивали на том, чтобы имена были славянские (Степан и Акулина, Иван да Марья, Руслан и Людмила, Петр и Феврония). Кроме того, калининградцы предлагали сделать акцент на географических объектах, процессах и явлениях (Балтика, Самбия, Таран, Шторм и Гроза, Туман и Тучка).

«Как музей географический, мы, конечно, решили поддержать идеи, отсылающие к этой науке, к тому же, затронуть тему популяризации водоемов региона. Поэтому Дейма и Неман. Малая и самая крупная реки региона. По Дейме мы ежегодно идем шлюпочным походом „Путь к океану“, а Неман — тихий и спокойный — является самой крупной рекой Калининградской области. Дейма — уважаемая дама. У нашей акулы-самки уже есть своя „свита“, вокруг нее постоянно кружат мелкие рыбки. А Неман, поселившийся в самом большом аквариуме, миролюбиво относится к своим соседям и быстрее других привык к нашим аквалангистам, которые погружаются в аквариум, чтобы покормить обитателей», — рассказала основатель и президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Фото: Музей Мирового океана

В начале июля стало известно, что музей ищет «крестных родителей» для двух зебровых акул из экспозиционно-образовательного комплекса «Планета Океан». Жителям и гостям города предложили выбрать для них имена.