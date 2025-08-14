Калининградский зоопарк сообщил об окончании «эпопеи» с раной слонихи Преголи (видео)

«Эпопея» с раной на ноге слонихи Преголи, которой специалисты занимались с мая, завершилась. Как сообщает Калининградский зоопарк, рана уменьшилась «почти до полного исчезновения».

«Кожа вокруг потихоньку грубеет, снятый ноготь медленно, но верно отрастает со скоростью примерно 7 мм в месяц и восстановится примерно через год, — рассказала пресс-служба. — Правда, шлифовальным машинам отдыхать пока рано. Починив одну слоновью ногу, ветврачи и тренеры взялись за три других. Там тоже встречаются проблемные места, но теперь с этим легче: мы знаем, как и что надо делать. К тому же, правильной обработке научились и другие сотрудники».

Видео: Калининградский зоопарк

Напомним, что в мае во время занятия с Преголей специалист по тренингам заметила «что-то странное» на подошве левой передней ноги. «Оказалось, что „странное“ — это довольно глубокая инфицированная рана. Скорее всего, Преголя повредила ноготь. При этом слониха не проявляла никакого беспокойства, сохраняла аппетит, занималась и не хромала», — говорили в зоопарке.

