Калининградский зоопарк возобновил показательные кормления жирафов

С 4 сентября Калининградский зоопарк объявил о возобновлении показательных кормлений жирафов (0+). Они будут проходить в 11:00 по четвергам. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В кормлениях будут участвовать киперы отдела зоотехники, ответственные за самочувствие жирафов, и сотрудники отдела просвещения, которые комментируют происходящее и отвечают на вопросы посетителей.

«Всё покажем (длинные шеи и языки, рожки и ножки), всё расскажем (как зовут, что любит на обед) — жирафы у нас грациозные, стройные, своенравные, не налюбуемся!» — сказали в зоопарке.