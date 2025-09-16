В Калининграде пройдёт благотворительный забег «Хозяин, бежим?»

В Калининграде в парке им. Теодора Кроне 20 сентября пройдёт благотворительный забег «Хозяин, бежим?» (18+). Все собранные средства пойдут на помощь бездомным животным. Об этом сообщает приют «Славянское».

На забеге предусмотрены дистанции на 500 м, 1 км и 1,5 км. На каждой из них определятся победитель и два призёра. Организаторы также запускают «конкурс креативного подхода». Его будут оценивать по таким критериям, как образ, дуэт с питомцем, слоган или кричалка, эмоции и фото-момент. Кроме того, планируется проведение конкурса зрительских симпатий.

«Главное — не только пробежать дистанцию, но и подарить праздник себе, питомцу и зрителям!» — следует из анонса.

Для участие необходимо пройти регистрацию. Вступительный взнос — 500 руб.