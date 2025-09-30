В Калининградском зоопарке вновь сократился режим работы

Калининградский зоопарк с 1 октября будет работать ещё на час меньше. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Зоопарк будет работать с 9:00 до 18:00, а кассы — с 9:00 до 17:00. Посетить павильоны можно будет до 17:45. Входной билет действителен до 31 декабря 2025 года — им можно воспользоваться в любой день до этой даты.

Кроме того, в зоопарке уточнили, что после 17:00 жирафов Мэру и Табо, а также слониху Преголю будет «не видно». «Во-первых, вечерами ощутимо холодно, поэтому жирафов и Преголю мы приглашаем в зимний павильон около 17:00. Во-вторых, реконструкция их павильона затянулась, поэтому открыть его для посетителей мы пока не можем», — пояснила пресс-служба.

Помимо прочего, «в ближайшие три дня» льва Тиграна и львицу Лею с 14:00 до 15:30 будут переводить во внутренний вольер, чтобы «коллеги могли спокойно и без опасности для своей нервной системы удалить поросль между оградой вольера и ручьём».