В Калининградском зоопарке рассказали, как «тигра с утра ловили» (видео)

В Калининградском зоопарке вновь прошли учения по оттачиванию навыка поимки сбежавшего опасного животного. Традиционно это тигр, в роли которого выступает один из сотрудников учреждения.

«​​Тигра с утра ловили. Резвый на этот раз попался! Так сразу и не догонишь. <...> Видео кажется забавным, но на самом деле за этой картинкой скрываются десятки тренировок. Шутка ли, научить полторы сотни сотрудников действовать слаженно и чётко», — отметили в пресс-службе зоопарка.

У каждого участника тренировки, как рассказали в учреждении, своя роль: кто-то наблюдает, кто-то координирует действия охраны и кассиров. Также необходимо обеспечить эвакуацию посетителей и общение с прессой.

«На передовой учений — ветеринарные врачи и водители. Их задача аккуратно подъехать к животному, заботливо усыпить его с помощью дротика со снотворным и водворить по месту постоянной прописки», — пояснили в зоопарке.

Навыки поимки сбежавшего опасного животного в зоопарке оттачивают регулярно. Подобную ситуацию в учреждении называют «самой чрезвычайной» и говорят о необходимости «быть во всеоружии».

