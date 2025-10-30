Творческое решение: в зоопарке показали, как киперы «сооружают» куст для тапиров (видео)

В Калининградском зоопарке продемонстрировали творческое решение для кормления тапиров. Вместо того, чтобы положить свежие ветки на землю, киперы соорудили куст, сообщает пресс-служба.

Сектор копытных животных берет дрель, подходящее бревно и ветки. Кипер сверлит отверстия, вставляет ветки и приглашает тапира Вика на обед.

«Зачем такие сложности? Затем, что в природе тапиры едят листву с кустов, а кусты колышутся, кусты качаются на ветру. Надо приноровиться, потрудиться, чтобы ухватить зелень и переместить ее внутрь себя. Вот такое непростое решение простой, казалось бы, задачи», — пояснили в зоопарке.

Видео: Калининградский зоопарк

