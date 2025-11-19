В зоопарке рассказали о рождении первого калининградского мандрила XXI века (видео)

В зоопарке появился на свет «первый калининградский мандрил XXI века». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Сегодня в Тропическом доме снимут плёнку, закрывающую вольер мандрилов, и там, под плёнкой, вы увидите первого калининградского мандрила XXI века. Он лопоухий, маленький и очень смешной. Детёныш родился 3 ноября у самки по кличке Кармен 12-ти лет и самца Мумбы — он весьма заслуженный мандрил, в январе ему исполнится 15 лет», — говорится в сообщении.

Родители живут вместе с малышом, а восьмилетняя самка Кейт — пока отдельно, «чтобы две барышни не соперничали за внимание Мумбы». Семейную группу планируют начать формировать, когда детёныш подрастёт, «ведь мандрилы — социальные животные».

