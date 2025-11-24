«Впервые в жизни ушёл от мамы»: орангутану Оле исполнилось семь лет (видео)

23 ноября орангутану Оле из Калининградского зоопарка исполнилось семь лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, прикрепив к рассказу о взрослении видео с именинником.

«Как и полагается, было угощение, подарки, всеобщее внимание и радость, а на сладкое из Оле вылез классический подросток — он впервые в жизни ушёл от мамы в другой вольер и демонстративно захлопнул за собой шибер! Если к этому демаршу прибавить недавнюю ссору с Антоном, диагноз ясен — переходный возраст», — говорится в сообщении.

Как отметили в учреждении, детёныши орангутанов живут с матерью примерно до восьми лет и уходят в «самостоятельное плавание» с появлением нового детёныша. Теперь киперы при каждом удобном случае стараются отделять Нону и Антона от Оле.

Оле родился в Калининградском зоопарке. Родителями стали самка Нона и самец Бенджамин, ушедший из жизни в 2019 году. «Оле» в переводе с норвежского означает «прародитель». Орангутан получил скандинавское имя, поскольку его отец большую часть жизни прожил в датском зоопарке.

Видео Калининградского зоопарка