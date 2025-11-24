Коврик для лизания, краски и каска: зоопарк объявил о сборе подарков для животных

Калининградский зоопарк анонсировал акцию «Новогодние подарки для животных». Для участия в ней необходимо принести в учреждение игрушку или полезную вещь для «развлечения и повышения духа животных» с 1 декабря до 11 января. В обмен дарителям обещают скидки на билеты.

Подарки не нужно придумывать самим. Сотрудники учреждения составили список со ссылками на необходимые товары. Среди них миски и игрушки для кошек и собак, шарики для бассейна, конструктор, пирамидка, пальчиковые краски, каска, нюхательный коврик, коврик для лизания и многое другое.

Для участия в акции есть несколько правил:

подарок должен быть из списка, его можно заказать на маркетплейсе или купить в ближайшем магазине,

не обязательно дарить именно тот подарок, на который мы дали ссылку, пусть это будет вещь, схожая по функционалу и характеристикам,

вещь должна быть новая, чистая, в идеале — со всеми бирками, чтобы мы точно знали, что она безопасна,

если есть желание, в подтверждение «новизны» можно показать чек,

за один подарок посетитель покупает один взрослый билет со скидкой 30%, на льготные и детские билеты скидка не распространяется,

передать подарок можно волонтерам у центрального входа в зоопарк.

«Специально для вас мы будем видео- и фотографировать все полученные подарки по мере их попадания в лапы, клювы и когти и выкладывать в наших соцсетях. Так что, если вы прикрепите к подарку маленькую открытку с новогодними пожеланиями, мы обязательно опубликуем ваше поздравление», — отметили в учреждении.