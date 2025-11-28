Морозоустойчивый Фил: в зоопарке показали, как проходит зимняя прогулка кенгуру (видео)

В Калининградском зоопарке показали, как проходит прогулка кенгуру Фила по снегу. Видео учреждение опубликовало в своих социальных сетях.

«Если вы никогда не видели, как кенгуру гуляют по снегу, и сейчас ваше сердечко сжалось от жалости к замерзающему австралийцу, отставить волнения! У Фила, как и прочих его сородичей, есть постоянный доступ в теплый домик, куда кенгуру свободно входят и... выходят, когда захотят», — рассказали в зоосаде.

Видео: Калининградский зоопарк

Пресс-служба зоопарка отметила, что в списке «морозоустойчивых экзотов» также находятся зебры, пеликаны, кустарниковые собаки и патагонские мары. Все они могут выйти на улицу практически в любую погоду. «Поговаривают, что ряды „моржей“ могут пополнить и сурикаты, которые уже который день упорно лезут на улицу, невзирая на снег и холод», — указали в учреждении.

