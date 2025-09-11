Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник и защитник трамвая Александр Панфилов в авторской колонке «Есть мнение» для «Нового Калининграда» — о том, почему между стимулированием нужного жителям экологичного городского электротранспорта и стимулированием пробок с загазованностью городская администрация пока выбирает последнее. (По следам публикации Проспект Победы — для машин: зачем власти снова меняют генплан Калининграда).

Несмотря на прямое поручение премьер-министра России М.В. Мишустина о капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры в Калининграде, которое он дал аж трём федеральным министерствам, городская администрация с напором парового катка старается разрушить эту самую трамвайную инфраструктуру и сделать возможность её ремонта нереальной. По сути, в своём ответе на запрос «Нового Калининграда» руководство города не сообщило ничего нового. Все эти вещи, которые уже более года пытаются выдать за аргументы ради разрушения нашего трамвая, перетасовываются в разном порядке, а затем снова и снова по принципу калейдоскопа вставляются в официальные письма.

Мы постоянно слышим и читаем, что Генпланом трамвай там-то и там-то не предусмотрен. Но, во-первых, Генплан — это некая абстрактная цель, куда город думает прийти лет через 15-20. Составляется он исходя из сегодняшних потребностей и возможностей, которые, как мы знаем, меняются со временем. Та же администрация Калининграда по несколько раз в год сама меняет этот Генплан, и ничего — Земля не сходит с орбиты. Но любые изменения в Генплан требуют обоснований. Прикрываться «согласованием Минтранса РФ» — это довольно слабая позиция. Мало ли что они подсунули Минтрансу РФ. Нужны цифры, а их нет.

Во-вторых, основа калининградского Генплана составлена в 2016 году, а данные для неё собраны и того раньше — как раз во времена, когда трамвай находился в депрессивном состоянии, а его пути нещадно вырезали по всему городу. Прошло более 10 лет, многие российские города опомнились и стали возрождать свои трамвайные системы, но не Калининград, где трамвай так и остался депрессивным, и даже главная городская чиновница признаёт это открытым текстом.

В-третьих, педалируя тему Генплана, горадминистрация старается увести внимание читателя в сторону и почти умалчивает о существовании такого важного документа, как План комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), предусмотренного Градостроительным кодексом РФ. Именно ПКРТИ является главным документом транспортного планирования, а его положения развивают и уточняют Генплан.

А что же ПКРТИ? Здесь стоит вспомнить замминистра транспорта Челябинской области, который недавно сравнил наш ПКРТИ с филькиной грамотой. На сайте Минтранса РФ вы можете ознакомиться с протоколом заседания Экспертного совета, который в мае 2024 г. рассматривал калининградский ПКРТИ, где из 33 разделов у 23 значится «Раздел отсутствует», а у 30 стоит рекомендация «Требуется существенная доработка». Тем не менее даже в таком полумёртвом ПКРТИ есть строки о трамвайных линиях на пр-те Победы и ул. Пролетарской, как раз там, где рельсы ускоренно вырезают. Фактически на прямое нарушение Градостроительного кодекса РФ должна обратить внимание прокуратура, но по «непонятным» причинам она молчит.

Существует Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к ПКРТИ...», которым определено, что «Программа должна включать... оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры». ПКРТИ в Калининграде всё-таки утверждён и действует. Указанным документом не предусмотрены и не обоснованы мероприятия по демонтажу (разрушению) трамвайной инфраструктуры.

Второй по частоте упоминания тезис, который чиновники стараются выдать за факт, — это якобы низкий и недостаточный для трамвая пассажиропоток на пр-те Победы, который, по неподтверждённым данным из горадминистрации, составляет всего 32-40 пассажиров в час. Но сразу возникает вопрос: а кого же тогда возят 9 автобусных маршрутов, которые регулярно курсируют на этом направлении? Обоснования расчёта пассажиропотоков в администрации Калининграда были неоднократно запрошены, но ни разу не предоставлены — фактически, обоснования для уничтожения общественно, обоснования для уничтожения общественно значимого имущества стоимостью в десятки миллиардов рублей у городских чиновников отсутствуют. И да, важно отметить, что в упомянутом выше протоколе заседания Экспертного совета при Минтрансе РФ в разделе про обследование пассажиропотоков стоит очень красноречивое замечание: «Отсутствует методика проведения выборочного натурного количественного обследования пассажирских потоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Калининград...»

Важно отметить, что заявляемый «низкий пассажиропоток» на пр-те Победы оспаривается письмом федеральных транспортных экспертов, подтверждающих значение потока свыше 1300 пассажиров в час и подкрепляющих свои выводы соответствующими расчётами.

Удивительно, что кто-то, по всей видимости, неверно информирует и губернатора. Достаточно вспомнить его июльское выступление, где глава региона назвал трамвай самым экономически невыгодным транспортом. Эта фраза тогда широко разошлась по стране и вызвала, мягко говоря, недоумение в профессиональной среде. На том же выступлении губернатору в руки передали письмо, в котором российские учёные называют называют перевозки трамваем как раз дешевле, нежели автобусом. И это не выбор между «Жигулями» и «Мерседесом», а математика, расчёт, за который сам губернатор вроде бы и выступает.

И вот даже рабочая группа губернатором А.С. Беспрозванных на той встрече обозначена, чтобы строить суждения не на заблуждениях, а на научных данных, но через месяц появляется письмо за подписью вице-премьера А.С. Рольбинова, где русским по белому написано: «Создание рабочей группы по электротранспорту не планируется». Кому верить, Рольбинову или Беспрозванных?



После возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела из-за разрушения трамвайной инфраструктуры в Калининграде на пр-те Победы начинается спешный ремонт тротуара, который аккуратно «съедает» место под один трамвайный путь. Для чего это делается, наверное, всем уже понятно. Плюс продолжается проектирование расширения проспекта до 4 автомобильных полос (вероятно, с перекладкой только что отремонтированного тротуара). К каким огромным пробкам приведёт такое расширение, калининградцы уже могли оценить весной текущего года, когда на проспекте Победы временно вводилось двустороннее движение из-за ремонта ул. Радищева.

По какой-то причине получается, что деньги на разрушение трамвайной инфраструктуры с расширением за её счёт автомобильной дороги у городских чиновников есть всегда, а найти средства на восстановление трамвая ну никак не получается. Ради интереса можно взглянуть на госконтракт по ремонту действующих трамвайных путей на проспекте Мира: исходя из опубликованных цифр, получается, что ремонт 1 км одиночного пути обойдётся городу в сумму порядка 120-130 млн р. То есть ремонт трамвайной линии от Центрального парка до кольца на ул. Радищева будет стоить бюджету около 500 млн р. Столько же стоит расширение участка дороги на 600-метровом участке на проспекте Победы (от ул. Кутузова до ул. Радищева), и, как мы видим, проектная работа идёт не первый год.

Почему-то при выборе между стимулированием нужного жителям экологичного городского электротранспорта и увеличением пробок с загазованностью городская администрация пока выбирает последнее.

Словом, если в соответствии с действующим законодательством и во исполнение поручений руководства России, да и просто по совести и уму — то в Калининграде должны прекратить заниматься вандализмом и антигосударственным разбазариванием средств, пересмотреть градостроительные планы, исполнить требования к реализации инфраструктурных проектов. И конечно — вернуть калининградский трамвай туда, где его инфраструктура ещё сохраняется: на пр-т Победы, на ул. Пролетарскую и ул. Тельмана, на ул. Киевскую. Непрофессионализм и незнание законов на уровне региона или муниципалитета очень легко оборачиваются ущербом для бюджета и репутационными рисками для власти.

Житель проспекта Победы г. Калининграда Александр Панфилов