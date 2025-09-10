Проспект Победы — для машин: зачем власти снова меняют генплан Калининграда

В августе министерство градостроительной политики Калининградской области инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. Подробностей в приказе, подписанном вице-премьером – министром Кристиной Подскребкиной, не было. Выяснилось, что изменения касаются расширения проспекта на участке от Кутузова до Радищева до четырех автомобильных полос. Кто стал инициатором поправок и какое отношение к ним имеют правительство и мэрия, разбирался «Новый Калининград».

Изменить Генеральный план Калининграда намерены городские власти, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы от ул. Радищева до станции Октябрьской. Здесь хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить дорогу до четырёх полос. Это следует из ответа городской администрации на запрос «Нового Калининграда». Таким образом, дан официальный старт ликвидации трамвайной «выделенки» на проспекте Победы, против которого уже почти год активно выступают калининградские общественники и защитники трамвая.

На проспекте Победы — мой дом, там живёт моя семья, поэтому мне не всё равно: интервью с защитником калининградского трамвая

Но обо всём по порядку. В середине августа на официальном портале правовой информации появился приказ о подготовке к внесению изменений в генплан Калининграда, подписанный главой министерства градостроительной политики Кристиной Подскребкиной ещё 13 августа. Об этом документе не сигналили пресс-службы, не рассказывали горвласти — СМИ нашли его в процессе ежедневной рутинной работы по изучению документации, которую издают наши власти. Единственные подробности, которые были указаны в приказе, — изменения коснутся «части города Калининграда в границах элемента планировочной структуры — участок проспекта Победы от ул. Кутузова до ул. Радищева». Какими именно будут эти изменения, в приказе не уточнялось, тем не менее министерство готово было принять предложения «заинтересованных лиц для подготовки проекта» до 27 августа.





В принципе, ничего удивительного тут нет — с 2017 года все полномочия, которые касаются градостроительной деятельности, изменений в генпланы, ПЗЗ, выдачи разрешений на строительство и ввода зданий в эксплуатацию, находятся в ведении областных властей. Их «забрал» у муниципалитетов на уровень области экс-губернатор Антон Алиханов, пообещав тогда ревизию разрешений на строительство. Активную застройку областного центра и побережья это решение не остановило (даже, скорее, наоборот), но информации о планирующихся к строительству объектах в открытом доступе изрядно поубавилось: если до 2017 года горвласти публиковали у себя на сайте разрешения на строительство оперативно и полностью, правительство стало обновлять реестр выданных разрешений с дозированной информацией раз-два в месяц, а в этом году и вовсе убрало из реестра общественно значимую информацию об этажности, объемах планируемой застройки и т.п.

При этом переход полномочий на региональный уровень использовался муниципальными властями в качестве отговорки: мол, мы теперь за стройку не отвечаем, что там с нашим генпланом и ПЗЗ (Правилами землепользования и застройки) — не в курсе. Так, например, было с ответом мэрии на вопрос о новой застройке недалеко от парка «Южный» и Фридландских ворот, где в районе вечных автомобильных пробок на месте ТЦ «Калининский» компания Александра Качановича планирует новый жилой комплекс.

Однако в случае с предлагаемыми министерством изменениями в генплан Калининграда выяснилось, что региональные власти всё же тут не причём. Это следует из ответа пресс-службы правительства на запрос «Нового Калининграда» (направлен в правительство 21 августа, ответ получен 2 сентября). «Инициатором внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Калининград» стал Комитет городского развития и цифровизации. <...> Комитетом в адрес министерства направлено предложение о внесении изменений в генплан «в целях обеспечения размещения объектов местного значения в связи с изменением характеристик объектов местного значения в составе элементов планировочной структуры. Таким образом, планируемое изменение затрагивает только улично-дорожную сеть в границах участка пр-кта Победы от ул. Кутузова до ул. Радищева», — сообщили нам в правительстве и пообещали, что все подробности жители города смогут узнать, когда начнутся общественные обсуждения проекта.

Любопытный нюанс: жители Калининграда рассказывали, что мнения многих из них не учитываются в ходе обсуждений или слушаний, если эти жители не прописаны рядом с территорией, на которой планируются изменения. С такой ситуацией, например, столкнулись жители одного из домов по ул. Минина-Пожарского — соседней с проспектом Победы, 8, где вовсю идет точечная застройка на месте снесенного и расселенного двухэтажного дома (его строительство, напомним, ведет сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина). Да и в целом, если вспоминать ситуацию с этим домом — там результаты обсуждений никак не повлияли на решение властей разрешить застройку.

Опираясь на ответ из правительства области, редакция «Нового Калининграда» направила запрос в администрацию областного центра. Ответ за подписью главы комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова пришел 9 сентября. Из него следует, что еще в сентябре 2023 года с ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» был заключен муниципальный контракт (на сумму 21 млн руб. — прим. «Нового Калининграда») на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева в г. Калининграде». Работы должны были быть завершены до 10 января 2025 года.

Техническим заданием предусматривается расширение проспекта Победы на этом участке протяженностью 600 метров — число полос движение предлагается увеличить с двух до четырех (по две в каждом направлении), ширина тротуара составит 2,25 м с обеих сторон дороги, ширина велодорожки — 1,5 м с обеих сторон дороги. «Кроме того, проектом планируется строительство сетей наружного освещения, дождевой канализации, а также переустройство всех инженерных сетей, попадающих в зону строительства, демонтаж трамвайных путей, обустройство остановочных карманов для общественного транспорта», — сообщил Романов.



Техническим заданием также предусматривалась разработка проекта планировки территории с проектом межевания в его составе (ДПТ). «Все разделы проекта разрабатываются в соответствии с категорией дороги и только в границах красных линий, установленных генеральным планом города, утвержденным приказом Министерства градостроительной политики Калининградской области от 17.06.2024 № 197», — говорится в ответе мэрии. И именно для разработки ДПТ потребовалось внесение изменений в генплан.

«Учитывая длительные сроки указанной процедуры, в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в установленные сроки, по распоряжению администрации от 19.02.2025 № 72-р срок выполнения работ по муниципальному контракту был продлен до 23.12.2025». Сам же проект планируется реализовать после получения положительного заключения госэкспертизы и проверки достоверности сметной стоимости строительства, чтобы определить объемы финансирования работ. Почему мэрия Калининграда еще до заключения дорогостоящего контракта не позаботилась привести в порядок градостроительные документы, умалчивается.

При этом глава комитета в очередной раз заявил, что генпланом не предусмотрено трамвайное движение на пр-те Победы на отрезке от ул. Кутузова до ул. Радищева:

«Восстановление трамвайного маршрута на указанном участке является нецелесообразным в связи с низким для трамваев пассажиропотоком, а также отсутствием масштабного нового жилищного строительства в данном районе. Кроме того, рельсошпальное оборудование на рассматриваемом участке дороги находится в аварийном состоянии, дальнейшая их эксплуатация недопустима. Ранее демонтаж рельс (демонтаж одного из двух трамвайных путей) производился локально в районе перекрестка для того, чтобы улучшить пропускную способность для автотранспорта. Для возобновления трамвайного маршрута на указанном участке улично-дорожной сети потребуется провести работы капитального характера по замене рельсового пути в полном объеме».

Кроме того, Антон Романов утверждает, что «еще в 2016 году генеральный план, содержащий решения о демонтаже трамвайных путей, был согласован с Министерством транспорта РФ (письмо от 23.05.2016 № НА-22/6305) и Министерством экономического развития РФ (письмо от 26.05.2016 № Д27и-615). Указанные согласования федеральных органов исполнительной власти РФ подтверждают факт учета в генеральном плане положений, формирующих государственную политику в области градостроительства, в решениях, касающихся транспортного каркаса города Калининграда», — констатирует начальник комитета. И уже по традиции заверяет, что генеральным планом на период до 2035 года предусмотрены мероприятия по развитию трамвайного движения, но в других местах, а также предлагает жителям подписаться на страничку центра развития «ГорПросвет», чтобы быть в курсе изменений, которые планируют власти.

Получается, что в данном конкретном случае мэрия предлагает расширить дорогу и убрать трамвайную выделенку, несмотря на протесты общественников, а правительство это желание городских властей законодательно формализует. Высказать своё отношение к расширению дороги можно будет, когда начнутся общественные обсуждения (напомним, что они в основном проходят в заочном формате и не для всех).





Если же говорить о генплане от 2016 года, на который ссылается Антон Романов в своём ответе на запрос, то у нас, как говорится, все ходы записаны. Финальные публичные слушания по генплану прошли 9 июня 2016 года в Доме искусств при большом стечении народа и продолжались четыре часа (да, в те времена слушания действительно были публичными). Как это было — можно почитать по ссылке, мы же просто вынесем из репортажа 9-летней давности то, что касалось системы общественного транспорта:

предлагалось ввести систему «единого билета», который будет действовать на неограниченное количество городского транспорта, но в течение определённого времени.

Трамваям авторы документа предрекли возрождение, хоть и несколько ограничили его. Помимо сохранения существующей линии, предлагалось восстановить движение по Ленинскому проспекту, Шевченко и Багратиона.

Трамвайные линии в исторических районах города (проспект Победы, проспект Мира, Тельмана и так далее) предлагалось использовать под экскурсионный трамвай.

Новые линии должны были появиться в Московском районе — на ул. Толстикова, Инженерной, Интернациональной с ответвлением на Юго-Запад, а также на Октябрьском острове и т.п.

Кстати, эти предложения до сих пор содержатся в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининграда на 2017 — 2035 годы, утвержденной решением горсовета от 25.12.2017 № 343 (в редакции решения от 20.10.2020 № 176). И там даже отмечено, что реконструировать линию на проспекте Победы под экскурсионный трамвай планируется в 2026-2035 года. Документ опубликован на сайте мэрии в разделе «Транспорт и дороги» в свободном доступе (посмотреть можно по ссылке). Видимо, в мэрии опять забыли вовремя что-то поменять.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»