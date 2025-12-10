Размышления о голосовании за гимн Калининградской области

Один из финалистов конкурса, заслуженный артист России, член Союза композиторов, художественный руководитель и дирижер Ансамбля песни и пляски Балтийского флота Борис Гастев в колонке «Есть мнение» — о конкурсе на создание гимна Калининградской области и о голосовании за него.

От редакции: министерство по культуре и туризму в июле 2025 года объявило о проведении конкурса по созданию музыкального произведения песенного жанра, посвященного 80-летию образования Калининградской области. По форме и смыслу оно должно претендовать на статус гимна региона. Итоги конкурса подвели в ноябре. В финал вышли произведения Бориса Гастева и Андрея Степаненко. Вне конкурса в список вошла советская песня «В славном сорок пятом». Министр Андрей Ермак сообщил, что комиссия не смогла выбрать один вариант. Члены Совета по культуре при губернаторе также поначалу затруднились с выбором, но потом высказались в пользу варианта «В славном сорок пятом». Однако прозвучавшая версия была с отредактированным текстом (из оригинального текста Льва Колбасенко исчезли упоминания Коммунистической партии и другие идеологические моменты).

Размышляя о том, кто же может голосовать за советскую песню «В славном сорок пятом ты пришёл солдатом», я абсолютно четко понимаю, что это те люди, которые ее когда-то слышали и, как написал один из ветеранов области в комментариях к моему посту: «...С песней „В славном сорок пятом“ для меня и многих моих ровесников чуть ли ни вся жизнь прошла. Она — в сердце».

Я живу в Калининграде с 1993 года, и песня прошла уже мимо меня, увы, не слышал я эту песню. Хотя по роду своей деятельности именно песнями и занимаюсь: оркеструю, обрабатываю музыку для солистов, хора и оркестра. А услышал ее я только сейчас, когда песню достали с покрытой пылью времени полки. Делаю вывод, что слушали ее те люди, кто заселился в область ранее меня — в 1950-80-х годах.

Наше областное правительство, наверняка зная о том, что песен хороших о Калининграде и области написано много, в том числе, полагаю, и имея ввиду песню «В славном сорок пятом», тем не менее, объявило конкурс на создание песни, которая могла бы претендовать на статус гимна региона. Очевидно, по причине того, что ни одна из ранее написанных песен не подходила под критерии гимна. И нужна была новая музыка и новый текст.

Что же. Конкурс был объявлен. По его условиям произведение должно было быть «.. оригинальным, ранее не исполняемым..» и ещё целый ряд требований к нему.

На конкурс подали свои заявки более 70 композиторов — калининградцев и не только. Экспертным советом для прослушивания было определено шесть произведений. После прослушивания их в исполнении Калининградского симфонического оркестра и хора музыкального театра осталось двое в лидерах, и экспертный совет постановил (цитирую):

1. «По результатам прослушиваний проектов песен победитель конкурса не выявлен единогласным решением Экспертной комиссии.

2. По результатам прослушиваний и оценки проектов песен определить два проекта песен призёрами конкурса:

№ п\п Автор музыки Автор слов

1 Гастев Борис Александрович, Гастев Борис Александрович

2 Степаненко Андрей Аркадьевич, Август Ксения Степановна

3. Издать сборник из 6 музыкальных произведений песенного жанра, прошедших предварительный отбор и рекомендованных экспертной комиссией к прослушиванию.

4. Предложить министерству по культуре и туризму Калининградской области в работе над созданием гимна учесть предложения экспертов...»

В решении экспертной комиссии нет ни слова про песню «В славном сорок пятом». Тем не менее на заседании Совета по культуре при губернаторе Калининградской области, «по словам директора Калининградской областной филармонии Виктора Бобкова, третий вариант был добавлен вне конкурса «по многочисленным обращениям».

Теперь лично у меня возникает вопрос: каким должен быть гимн области?

Должен ли он быть похожим на гимн России или иметь свою особенную ритмическую структуру, как в песне «В славном сорок пятом», которую композитор написал в размере три четверти (ноты есть на сайте www.klgd.ru)? Или надо менять размер песни на двухдольный? Но если произведение охраняется РАО, то нужно брать разрешение у наследников Павла Семёновича Турчанинова, если такие существуют, на обработку и изменение структуры песни с вальсообразного на двухдольный размер (маршеобразный), если это необходимо. К тому же слова песни также требуют переработки, что также необходимо согласовать с наследниками Льва Никифоровича Колбасенко. Ведь песня уже станет другой, не той, как её сочинили авторы! И прежней песни ветераны уже не услышат. После прохождения согласований с авторами понравятся ли им изменения — вопрос... Ведь, скорее всего, им дорога каждая строчка этой песни, написанной в середине 1950-х годов.

В нашем голосовании общество разделилось на два лагеря, условно говоря, — на старшее поколение калининградцев возраста 65 и старше и на новое поколение, к которому я отношу и себя. И какое поколение одержит верх в нашем голосовании? На мой взгляд, это уже не так важно. Но важнее другое — то, что общество, к сожалению, разделено постсоветским временем отсутствия идеологии и преемственности поколений. Но хорошо то, что мы возвращаемся к истокам.

Уверен, рано или поздно область найдет свой гимн.

В итоге. Для примирения поколений и взглядов правительству Калининградской области можно было бы определить некий переходный период и утвердить два гимна — как два претендента в будущем на окончательное решение.

Если собираются ветераны области, то для них звучит «В славном скоро пятом», причем в том виде, в котором её сочинили авторы, ведь ветеранам области дорога каждая строчка этой проверенной временем песни, то есть в размере ¾ и с родными, не переделанными никем словами. Собираются новые поколения на какое-либо мероприятие — звучит новая музыка, новый гимн Калининградской области.

А что об этом думаете вы?

Борис Гастев приглашает к дискуссии на своей странице «ВКонтакте» по ссылке.