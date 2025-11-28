В Калининграде снова не смогли выбрать гимн региона

Члены Совета по культуре при губернаторе Калининградской области не смогли выбрать гимн региона. На очередном заседании, прошедшем в пятницу, 28 ноября, были заслушаны варианты гимнов от двух финалистов, а также переработанная версия советской песни «В славном сорок пятом ты пришёл солдатом» (по словам директора Калининградской областной филармонии Виктора Бобкова, третий вариант был добавлен вне конкурса «по многочисленным обращениям»).

До начала обсуждения министр культуры и туризма региона Андрей Ермак напомнил, что всего на конкурс было подано 74 произведения, из которых 6 вышли в финал «как наиболее соответствующие техзаданию».

«У нас точно не было раньше гимна Калининградской области?» — поинтересовался губернатор Алексей Беспрозванных перед прослушиванием

«Нет. У нас не было», — кивнул Ермак.

«У нас была песня, и ее можно было расценивать как гимн Калининградской области», — напомнил Кропоткин.

В дискуссию вмешались члены Совета, которые напомнили, что в 2010 году уже пытались выбрать калининградский гимн. Жюри тогда проголосовало за проект музыканта Андрея Макарова и поэта Вениамина Еремеева с припевом «Наш край — земля янтарная, всем память благодарная», правда, «с тех пор его никто не слышал».

После прослушивания (первым был заслушан гимн, который написал Борис Гастев, вторым в очереди был вариант он Андрея Степаненко, а третьим — «В славном сорок пятом») Андрей Ермак отметил, что комиссия не смогла выбрать один вариант из трёх. Члены Совета также поначалу затруднились с выбором, но потом высказались в пользу последнего варианта («В славном сорок пятом»). Однако прозвучавшая версия была с отредактированным текстом (из оригинального текста Льва Колбасенко исчезли упоминания Коммунистической партии и другие идеологические моменты).

Окончательно определиться с выбором регионального гимна губернатор предложил после того, как будут «улажены юридические моменты» с потомками Колбасенко. Таким образом, Калининградская область пока ещё остаётся без гимна.