LʼEquipe: УЕФА объявит о переносе Евро с 2020-го на 2021-й год из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает французское спортивное издание LʼEquipe со ссылкой на собственные источники.



Экстренное заседание, на котором будет принято решение по Лиге чемпионов, Лиге Европы, национальным чемпионатам и Евро-2020, состоится 17 марта. По данным LʼEquipe, после него о переносе чемпионата Европы будет объявлено официально.

Чемпионат Европы по футболу-2020 должен пройти в июне и июле в 12 городах континента, включая Санкт-Петербург.